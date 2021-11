Towns et Edwards poussent les Timberwolves à une victoire de 100-98 contre les Pacers

Karl-Anthony Towns a marqué 16 de ses 32 points au troisième quart et Anthony Edwards en a ajouté 21 alors que les Timberwolves du Minnesota se sont ralliés pour une victoire de 100-98 contre les Indiana Pacers lundi soir.

Les Timberwolves étaient menés par 12 au début de la troisième avant que Towns ne les renvoie dans le match. Après avoir vérifié, Edwards a terminé troisième de manière solide pour aider le Minnesota à remporter sa septième victoire en huit matchs.

D’Angelo Russell a récolté 21 points et 11 passes décisives pour le Minnesota.

Domantas Sabonis a récolté 16 points, un sommet en carrière de 25 rebonds et 10 passes décisives pour l’Indiana. Malcolm Brogdon a ajouté 25 points, mais les Pacers ont perdu pour la troisième fois en quatre matchs.

Alors que les Wolves s’accrochaient à une avance de 94-91, Towns a commis une faute avec 1:34 à jouer. Sabonis a effectué trois lancers francs pour égaliser, mais Michael Beasley a frappé un corner à 3 points avec 51,5 secondes à jouer.

Josh Okogie a bloqué un sauteur de Caris Levert et Minnesota a pu fermer le match depuis la ligne.

La frustration envers les officiels a fait entrer la foule des Wolves dans le match et a semblé dynamiser Towns et l’équipe. Indiana est alors devenu frustré par les appels alors que le Minnesota prenait le contrôle.

Les Wolves ont réalisé une séquence de 22-9, Towns marquant 15 points, pour prendre les devants en fin de troisième.

Edwards a marqué 11 points dans le troisième. Il a soulevé la foule avec un dunk plané lors d’une échappée et à nouveau lorsqu’il a terminé un alley-oop sur la pause de Taurean Prince.

Lors de la possession qui a suivi, Edwards a éloigné le ballon de Brogdon pour un vol et a frappé un long pointeur à 3 points de l’autre côté pour reprendre l’avantage après le retour d’Indiana.

Le gardien recrue Chris Duarte a frappé un 3 au début du quatrième pour ramener les Pacers à un, mais a ensuite raté un lay-up lors de la possession suivante. Il a suivi avec un chiffre d’affaires et a aboyé à l’officiel, obtenant une faute technique.

Alors que Sabonis tentait d’intervenir et d’éloigner Duarte, le rookie n’arrêtait pas de se plaindre et a été éjecté avec son deuxième technique. Une minute plus tard, lors d’un temps mort au Minnesota, TJ McConnell de l’Indiana et l’entraîneur Rick Carlisle ont été appelés pour des fautes techniques.

CONSEILS

Pacers: C Myles Turner a raté le match avec une maladie non COVID-19. McConnell a rejoint la formation de départ alors que Indiana devenait petit. Il avait huit points. … Duarte avait 14 points sur le banc avant son éjection, passant 3 sur 5 à 3 points.

Timberwolves : Les attaquants Jarred Vanderbilt et Jaden McDaniels ont été retenus avec des symptômes pseudo-grippaux. Okogie a commencé à la place de Vanderbilt. G Patrick Beverley a raté son troisième match consécutif en raison d’une élongation des adducteurs gauches. … Naz Reid a marqué 13 points sur le banc et a effectué plusieurs jeux clés au troisième quart. … Le Minnesota a mis davantage l’accent sur l’intérieur au cours des derniers matchs et avait 46 points dans la peinture, son troisième match consécutif avec au moins autant de points à l’intérieur.

SUIVANT

Pacers: Accueillez les Hawks d’Atlanta mercredi.

Timberwolves : commencez un road trip de deux matchs mercredi à Washington.