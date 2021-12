Townscaper est le dernier ajout surprise au Xbox Game Pass

Paysagiste, un constructeur de ville cool et très esthétique d’Oskar Stalberg (que vous connaissez peut-être en tant que développeur derrière Bad North) est maintenant disponible pour jouer sur Pass de jeu Xbox.

Townscaper a longtemps été une sorte de chouchou des médias sociaux; si vous moquez sur les jeux Twitter comme moi, vous l’aurez vu surgir souvent alors que d’autres développeurs indépendants partagent de petits extraits des villes et villages qu’ils ont créés. Les bâtiments apparaissent avec un « pop » très satisfaisant et le tout ressemble plus à une expérience de boîte à jouets qu’à un jeu traditionnel. Je vous conseille vivement d’essayer si vous avez le temps, c’est franchement un délice.

« Construisez des villes insulaires pittoresques avec des rues sinueuses, de petits hameaux, des cathédrales en flèche, des réseaux de canaux ou des villes célestes sur pilotis. Construisez la ville de vos rêves, bloc par bloc », lit-on dans un petit texte de présentation du jeu. « Pas d’objectif. Pas de vrai gameplay. Juste beaucoup de construction et beaucoup de beauté. C’est tout. »

Dans le jeu, vous pouvez choisir des couleurs dans la palette, déposer des blocs de maisons colorés sur la grille irrégulière et regarder l’algorithme sous-jacent de Townscaper transformer automatiquement ces blocs en petites maisons, arches, escaliers, ponts et arrière-cours luxuriants, selon l’endroit où vous construire.

Le jeu est également étonnamment agréable pour ceux d’entre vous qui aiment récolter des réalisations. Vous pouvez vous attendre à obtenir le 1000G complet du jeu en moins de dix minutes, si vous voulez le terminer intentionnellement.

Découvrez le jeu sur le Microsoft Store ici.

Cela a été une très bonne performance pour Xbox Game Pass au cours des derniers jours; ainsi que la grande mise à jour mensuelle qui a annoncé Parmi nous, Final Fantasy 13-2, Stardew Valley, et plus à venir au service d’abonnement au cours des prochaines semaines, nous avons également reçu la confirmation que Aliens: Fireteam Elite rejoindra le service avant sa grande mise à jour de la saison 2, et Generation Zero a également atterri de nulle part. Bonne chance à tous ceux qui ont un arriéré déjà important.