Townscaper est un jeu idyllique semblable à un jouet qui dissipera tous vos soucis

Comme le dit la revue Steam la plus populaire du jouet Townscaper, « bloop bloop game faire disparaître la dépression« .

Le développeur indépendant Oskar Stålberg a d’abord conçu Townscaper comme une chose expérimentale, qu’il a montré sur son Twitter comme il a ajouté de nouvelles fonctionnalités. Son style immédiatement sympathique et son design intelligent en ont fait un succès, gagnant Stålberg plus de 90000 adeptes alors qu’il partageait ses progrès. Finalement, avec l’aide de Raw Fury, il a amené le jeu sur Steam, où il a près de 8 000 avis d’utilisateurs et une note « extrêmement positive » bien qu’il soit toujours en accès anticipé.

Alors, peut-être pouvez-vous comprendre notre enthousiasme de découvrir que la petite boîte à jouets joyeusement paisible arrive sur Switch à l’été 2021. Raw Fury dit que le jeu n’a « pas d’objectifs ou d’histoire au-delà de ce que vous faites vous-même – juste beaucoup de construction et de beauté » – qui sonne droit dans notre rue. En fait, nous avons hâte de construire cette rue.

Vous pouvez voir les villes que d’autres personnes ont créées avec le #Townscaper tag sur Twitter, si vous avez envie d’inspiration avant la sortie.

