Townsend révèle un facteur clé après avoir rejoint Everton en toute simplicité

Everton a signé un contrat de deux ans avec l’ancien ailier anglais Andros Townsend, a annoncé le club de Premier League.

le 30 ans était un agent libre après l’expiration de son contrat à Crystal Palace à la fin de la saison dernière. Cette décision verra Townsend renouer avec Rafael Benitez, le nouveau Everton patron, après avoir déjà joué sous l’Espagnol à Newcastle.

“Je pense que tout le monde sait ce qu’est Everton. C’est un énorme club de football, c’est très ambitieux, un club qui essaie de revenir à sa place en Europe et au-delà », a déclaré Townsend à evertontv. « Je ferai tout ce que je peux pour aider le Club à le faire.

“Everton est un énorme club de football et a de grandes ambitions la saison prochaine. Comme le dit le vieux cliché, c’était une évidence.

« Rafa est très expérimenté. Il fait beaucoup de travail tactique sur le terrain d’entraînement, il ne néglige aucun effort. Mais plus important encore, c’est un grand homme, un grand homme-manager, et il vous parle toujours. Je suis sûr qu’il aura beaucoup de succès ici.

Townsend a commencé sa carrière au club d’enfance de Tottenham Hotspur, passant par l’académie des jeunes du club et passant sept ans à White Hart Lane avant de déménager à Newcastle en 2016.

Le séjour éclair de Townsend à St James ‘Park a rapporté quatre buts et deux passes décisives en 13 apparitions, Newcastle renaissant sous la direction du nouveau manager Benitez mais n’a pas réussi à sortir le club de la zone de relégation de la Premier League après un début désespéré de la campagne.

Townsend cherche à faire sa marque

Après cinq saisons avec Crystal Palace, le nouveau Bleu a hâte de laisser sa marque dans le Merseyside.

« Mes points forts sont que je peux traverser un ballon avec mon pied gauche ou droit, faire entrer les ballons dans la surface. J’aime marquer un but ou deux », a déclaré Townsend. “Je travaille aussi dur en dehors du ballon, ce qui est quelque chose que je me suis amélioré avec Rafa.

“Mon travail consiste maintenant à prouver que je suis assez bon pour être un élément important de ce club de football et c’est ce sur quoi je travaille dur à l’entraînement et dans les matchs – et chaque fois que j’en ai l’occasion en pré-saison – de prouver que je ‘ Je suis assez bon pour être un acteur important ici. C’est ce qui me motive.

Begovic s’inscrit aussi

Everton a également finalisé la signature du gardien vétéran Asmir Begovic de Bournemouth.

L’international bosniaque expérimenté a signé un contrat de 12 mois à Goodison Park avec une option d’une année supplémentaire.

Le joueur de 34 ans, qui a déjà joué pour Stoke et Chelsea en Premier League, sera le remplaçant du premier choix Jordan Pickford.

