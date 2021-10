Toy Company sort le crossover Super Mario Bros. x One Piece

Photo: Jouets Fat Lane

La société de jouets personnalisés Fat Lane Toys a fabriqué cette nouvelle statue qui prend Mario et se demande, comme peut-être six autres personnes sur Terre se sont peut-être déjà demandés, à quoi il ressemblerait s’il était aussi Gold Roger de One Piece.

La pièce, mesurant environ 25 cm de haut, représente Mario vêtu d’un équipement de pirate, uniquement avec de petites touches du royaume des champignons, et comprend un mât de drapeau et un coffre au trésor contenant des pièces d’or et une pêche très, euh, pêche.

Si vous n’avez jamais acheté une statue comme celle-ci auparavant, voici les trucs inconfortables ! Premièrement, seulement 300 pièces sont fabriquées dans le monde, et une fois les commandes terminées, l’entreprise ne commencera qu’à les fabriquer, un processus qui, selon eux, prendra environ 3 à 4 mois.

Il vous en coûtera environ 440 USD pour en obtenir un, bien que « les prix soient susceptibles de changer en fonction de la devise », et on estime qu’ils seront prêts à être expédiés aux acheteurs en février 2022.

