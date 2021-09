“Toy”, l’album perdu de David Bowie, sortira en novembre – Las Noticias de Chihuahua – Between lines

En 2001, le chanteur britannique David Bowie a enregistré son album “Toy” (Toy), mais il n’a jamais été publié, jusqu’à maintenant que, vingt ans plus tard, il sortira officiellement le 26 novembre, a rapporté l’agence ..

C’est ce qu’a déclaré la maison de disques Parlophone Records dans un communiqué publié ce mercredi, où il a expliqué que “Toy” fera partie du cinquième volet des “coffrets” de la discographie de l’artiste : “David Bowie 5. Brilliant Adventure”, qui passera en revue ses grands succès de 1992 à 2001.

“Toy” a été cuisiné en 2001 dans le style “de la vieille école”, avec le groupe jouant en direct et avec l’intention de le sortir par surprise dès que possible, mais ce concept n’était pas compatible avec la technologie du moment, et Bowie l’a laissé garé et a fait son prochain album, “Heathen”.

Son coproducteur, Mark Plati, a déclaré que “Toy” est comme un “moment capturé dans un ambre de joie, de feu et d’énergie” et était très heureux qu’il “appartienne à tous”, malgré une fuite en 2011.

Le 7 janvier 2022, un jour avant l’anniversaire de David Bowie, la version étendue de l’album, “Toy: Box”, sortira dans un format de boîte qui comprend un livre de seize pages avec des photographies inédites de Bowie. , par Frank Ockenfels 3.