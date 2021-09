Toy Soldiers HD apporte son mélange de stratégie d’action pour changer en octobre

Soldats jouets HD est une version à venir qui a eu quelques changements de date, et maintenant Accelerate Games & Signal Studios Family a fixé le 21 octobre pour son arrivée. Il s’agit d’une réédition d’un hybride action/stratégie qui a laissé à de nombreux joueurs de bons souvenirs, cette version intégrant tous les DLC de la version originale.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo pas à pas ci-dessus, il semble qu’il fasse un bon travail d’échange entre les vues stratégiques et certaines actions à la première personne, le tout avec les vibrations de jouet auxquelles vous vous attendez.

Expliquant le dernier retard, les développeurs déclarent ce qui suit dans le communiqué de presse :

La nouvelle date est basée sur un problème d’affichage incorrect des classements, parmi certains éléments mineurs que nous voulions résoudre, donc au lieu d’échelonner notre sortie, nous avons décidé qu’il était préférable de conserver toutes les versions jusqu’à ce que nous puissions les publier le même jour. Nous corrigeons le classement en ce moment. Nous sommes absolument certains que nous les publierons tous le 21 octobre.

Nous nous excusons de déplacer à nouveau la date, mais nous souhaitons que vous viviez pleinement l’édition définitive. Nous voulons que vous profitiez des performances améliorées, des nouveaux modes solo et multijoueur et de tous les DLC.

Toy Soldiers HD est l’incarnation numérique de notre imagination d’enfance mélangée à de la stratégie et de l’action militaire. Des soldats de plomb de la Première Guerre mondiale et des véhicules militaires enfermés dans des combats stratégiques remplis d’images et de sons authentiques. La possibilité de passer du jeu de tir POV à la première personne aux perspectives stratégiques descendantes à la troisième personne dans les batailles solo et multijoueur.