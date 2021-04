Toy Story à Disney World: que faire à WDW pour les fans de Woody et Buzz Lightyear

Disney’s All-Star Movies Resort

Si vous souhaitez faire passer vos vacances à Walt Disney World et votre amour de tout ce qui concerne Toy Story à un autre niveau, vous pouvez envisager de séjourner au All-Star Movies Resort. Vous devez rester quelque part, non? Cet hôtel dispose d’une section entière dédiée à Toy Story, y compris des statues massives de Buzz, Woody et d’autres personnages de Toy Story à l’extérieur, ainsi que des références à ces personnages, et à d’autres, à l’intérieur des chambres. All-Star Movies est l’un des hôtels les moins chers de Walt Disney World, donc vivre l’expérience Toy Story n’est même pas si cher. Bien que vous ne puissiez généralement pas réserver une salle spécifique à la section Toy Story, vous pouvez en faire la demande et, dans tous les cas, vous pourrez vous promener pour découvrir le thème de Toy Story.