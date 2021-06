Toyota Aygo vs Fiat 500, laquelle vaut le plus la peine ? | Moteur

in

La Toyota Aygo et la Fiat 500 sont deux connaissances dans le segment des utilitaires. S’il y a un choix, lequel choisir ?

le Toyota Aygo et le Fiat 500 ce sont deux connaissances du segment du service public. La Fiat 500 rappelle un modèle très populaire en Italie et clé de la marque. La Toyota Aygo démarre la gamme du constructeur japonais proposant une voiture pour la ville avec une esthétique personnelle et de bonnes aptitudes pour la ville. S’il y a un choix, lequel choisir ?

Toyota Aygo

Le modèle japonais a une esthétique personnelle et un équipement intéressant. Le sien carrosserie Il mesure 3 465 mm de longueur, 1 615 mm de largeur et 1 460 mm de hauteur. Tandis que l’Aygo repose sur une plate-forme avec un empattement de 2 340 mm. De la même manière, il propose un coffre de seulement 168 litres dans sa configuration standard.

Le citadin japonais est offert avec un seul mécanique d’essence, un bloc trois cylindres d’aspiration naturelle et 1,0 litre de capacité avec 72 CV de puissance. Il est disponible avec une transmission manuelle ou automatique à cinq vitesses, trouvant dans cette section quelques options parmi lesquelles choisir.

Fiat 500

La Fiat 500 a été transformée en voiture électrique. L’italien, du moins dans sa nouvelle génération, ne propose pas d’autre variante que le 100% électrique. Dans ce cas, nous trouvons une voiture avec un design plus attrayant, plus frappant. Et c’est que dans cette section nous trouvons une de ses clés. Le corps a 3 632 mm. longueur, 1683 mm. large et 1 527 mm. haut, avec un coffre de 185 litres.

Là encore, deux versions de Fiat 500 sont commercialisées avec une puissance et une autonomie différentes, l’une avec un moteur de 95 ch, l’autre avec un moteur de 118 ch. Cependant, l’autonomie homologuée selon le cycle WLTP est respectivement de 180 et 320 kilomètres. Il est vrai que la marque vend une Fiat 500 basée sur celle vendue auparavant avec Technologie hybride légère 12 volts. Ce modèle est équipé du moteur essence trois cylindres Firefly de 1,0 litre avec 70 ch et 92 Nm de couple maximal.

Lequel acheter ?

Les différences entre les deux sont profondes, à commencer par leur groupe motopropulseur. De la même manière, l’esthétique est primordiale, en plus de son le prix. Dans le cas du japonais on parle d’environ 13 000 euros de sortie tandis que chez l’italien on se retrouve avec 16 000 euros dans le modèle le moins cher.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.