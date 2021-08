Toyota, Casio, Shell et d’autres utilisent cette startup de Seattle pour former leurs employés

Les co-fondateurs de RapL Murali Krishnan et Arun Muthukumar. (Photo RapL)

Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. La pandémie a également contraint les employeurs à repenser la façon dont ils forment les employés.

Ces tendances contribuent à stimuler la croissance de RapL, une startup qui vient de lever 2,2 millions de dollars pour sa plate-forme de formation de la main-d’œuvre en micro-apprentissage axée sur les mobiles.

Toyota, Casio, Shell et plusieurs autres utilisent RapL pour perfectionner leur main-d’œuvre. La société propose des modules d’apprentissage adaptatifs, personnalisés, de petite taille et axés sur l’IA sur des applications mobiles, adaptés à chaque client et à ses objectifs. RapL utilise la gamification et un programme de récompenses pour inciter à l’engagement. Le personnel de bureau et les travailleurs de première ligne peuvent se former avec la technologie de RapL.

Les cas d’utilisation incluent la formation des employés sur les procédures de sécurité de l’entreprise ou la formation du personnel de vente sur l’engagement client.

Il existe une multitude d’entreprises qui proposent des plates-formes de formation de la main-d’œuvre similaires, des systèmes de gestion de l’apprentissage traditionnels (LMS) à d’autres outils de micro-apprentissage tels que MindTickle et Axonify.

La société de Seattle est dirigée par le co-fondateur, le PDG Arun Muthukumar et le CPO Murali Krishnan, des amis de longue date qui se sont rencontrés à l’université en Inde. Krishnan a précédemment passé 21 ans chez Microsoft et a été vice-président de l’ingénierie logicielle chez Starbucks de 2018 à 2020. Muthukumar a travaillé chez Bell Labs et Cisco avant d’aider au lancement de Linkstreet Learning en 2011 ; RapL a été formé plus tôt cette année et possède maintenant Linkstreet. Krishnan est basé à Seattle et Muthukumar est en Inde, où se trouve la plupart des 26 employés de l’entreprise.

La société Founders’ Co-op, basée à Seattle, a dirigé le cycle de financement. Les autres bailleurs de fonds incluent les anciens dirigeants de Microsoft Ben Slivka et Lisa Slivka ; Vetri Vellore, fondateur d’Ally.io ; et Praveen Seshadri, ancien PDG d’AppSheet.