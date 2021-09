Toyota dévoile une nouvelle camionnette Tundra 2022 avec un nouveau moteur hybride

2022 Toyota Tundra Limitée

Toytoa

Toyota Motor a dévoilé dimanche son nouveau pick-up Tundra 2022 avec un look plus audacieux, de nouvelles technologies et plus de puissance. Mais ce qui peut surprendre de nombreux propriétaires de camions, c’est que la puissance supplémentaire ne proviendra pas d’un moteur V-8.

Au lieu d’offrir exclusivement le pick-up avec un moteur V-8, le constructeur automobile japonais proposera deux versions d’un moteur V6 biturbo de 3,5 litres, dont un hybride pouvant produire jusqu’à 437 chevaux, soit 56 de plus que le V actuel. -8 – et 583 livres-pied de couple, une augmentation de 45 % par rapport au Tundra 2021.

“Nous avons adopté une approche nouvelle et transformatrice du développement de nos camions et avons dû repenser beaucoup de choses que nous avions faites auparavant”, a déclaré Mike Sweers, vice-président senior du bureau de développement de produits de Toyota, dans un communiqué.

2022 Toyota Tundra TRD

Toyota

L’utilisation de moteurs V6 biturbo a fait ses preuves dans les camionnettes. Ford Motor en a surpris plus d’un en introduisant un tel moteur, qu’il appelle EcoBoost, dans son pick-up F-150 le plus vendu en 2011. Le moteur a été un succès surprise, Ford ajoutant d’autres moteurs Ecoboost à sa gamme de camions.

Les constructeurs automobiles ont de plus en plus commencé à proposer des options de groupe motopropulseur alternatives avant un afflux de camionnettes tout électriques sur le marché dans les années à venir. Ford propose un F-150 hybride et un hybride standard sur son nouveau petit pick-up Maverick, tandis que Ram Trucks propose un hybride léger sur son 1500.

“Les acheteurs en général acceptent un peu plus les groupes motopropulseurs alternatifs”, a déclaré Stephanie Brinley, analyste automobile principale chez IHS Markit. « Si le moteur et le système de propulsion vous donnent ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre camion et faire ce que vous devez faire avec ce camion, ils acceptent des alternatives aux V-8. »

Mis à part le nouveau moteur, le Tundra offre un design beaucoup plus robuste que le pick-up actuel. Plus particulièrement, une calandre massive qui occupe la majorité de l’avant du véhicule. Il présente également des phares plus élégants et un design plus carré.

2022 Toyota Tundra TRD

Toyota

À l’intérieur, le Tundra dispose d’un écran tactile de 14 pouces en option et de fonctions de sécurité et de commodité accrues, y compris un nouveau système d’infodivertissement.

Alors que les constructeurs automobiles de Detroit dominent le marché des camionnettes pleine grandeur aux États-Unis, Toyota a obtenu un certain succès, vendant régulièrement plus de 100 000 véhicules chaque année. Cela se compare aux ventes de la série F de Ford, qui comprend le F-150 et les versions plus grandes, à environ 800 000 à 900 000 camionnettes ces dernières années.

“La Tundra peut bien faire, mais ça va être le n°3 [in the market]. Ils n’ont pas nécessairement la capacité de vraiment s’attaquer aux volumes de Ram ou de Chevrolet », a déclaré Brinley.

Toyota n’a pas publié d’économie de carburant ni de prix pour le Tundra 2022, qui devrait être mis en vente plus tard cette année. Le prix de départ du véhicule varie actuellement d’environ 34 000 $ pour un modèle de base à 50 000 $ pour un TRD PRO tout-terrain. L’économie de carburant est de 13 miles par gallon en ville et de 17 mpg sur l’autoroute.

Toyota produit le Tundra aux côtés du pick-up intermédiaire Tacoma dans une usine de San Antonio, au Texas.

2022 Toyota Tundra TRD

Toyota