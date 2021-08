Toyota doublé aux 24 Heures du Mans

in

22/08/2021

Le à 17:21 CEST

.

Le Totoya numéro 7, piloté par les japonais Kamui kobayashi, l’Argentin José María “Pechito” López et le Britannique Mike Conway, ont offert à l’équipe japonaise la quatrième victoire consécutive aux 24 Heures du Mans, quatrième manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA.

La 89e édition de la classique française ce fut, du début à la fin, un heads-up entre les Toyota numéro 7 et 8. La domination de la marque japonaise, qui équivaut à quatre victoires avec Alfa Roméo et Ford dans l’histoire, c’était évident tout au long du test.

A partir du “Hyperpôle« La première Toyota a passé une agréable nuit sur le circuit de la Sarthe, en tête de la course à tout moment avec plus d’une minute d’avance sur la Toyota numéro 8, pilotée par les Suisses. Sébastien Buemi, les Japonais Kazuki nakajimoh le Néo-Zélandais brendon hartley, qui a remporté l’édition précédente.

Mais dimanche matin le champion en titre GR010 a eu des problèmes mécaniques (apparemment avec le réservoir de carburant) qui l’ont obligé à faire des relais de plus en plus courts (de 9 tours à 3 par pilote) et ont perdu presque toutes vos chances de victoire.

L’avantage de son coéquipier, le numéro 7, s’est accru rapidement à plus de 4 minutes et, bien qu’il ait à nouveau diminué, une fois la faute résolue, l’écart est resté autour d’un tour.

Au final, il y avait deux tours d’avance pour la Toyota 7, ce qui donnait un total de 371 tours au circuit sarthois, contre 369 pour la 8 et 367 pour la troisième, la Alpine A480 Gibson qui s’est terminé par Nicolas Lapierre au volant, également réalisé par le Brésilien André Negrao et français Matthieu Vaxiviere.

Les trois premières positions finales sont les mêmes avec lesquelles la course a commencé à 16h00 le samedi. La quatrième place, à 2:34 du vainqueur, revient à la Glickenhaus 708 conduite par le Brésilien Luis Felipe “Pipo” Derani et les Français Franck Mailleux et Olivier Pla.