Toyota Espagne et ACB joignent leur chemin dans une alliance stratégique

07/06/2021

Le à 20:27 CEST

Sport.es

Toyota, une marque leader dans le monde automobile et qui électrise le marché depuis près de 25 ans, et l’ACB, considérée comme la meilleure ligue nationale de basket-ball en Europe, ont rejoint leurs chemins pour la prochaine saison (2021-2022).

Toyota devient sponsor officiel de l’ACB et de toutes ses compétitions : Liga Endesa, Supercopa Endesa, Copa del Rey et Minicopa Endesa, dont il sera également un véhicule officiel. Toyota sera présent en ligne, à la télévision et dans les pavillons, en plus d’apporter le meilleur spectacle aux fans avec les meilleurs jeux, le Top10 Toyota de chaque semaine.

Miguel Carsi, président-directeur général de Toyota Espagne, et Antonio Martín, président de l’Association des clubs de basket (acb), ont scellé l’accordou ce mardi lors d’un événement organisé au siège de Toyota Espagne à Alcobendas (Madrid).

Nouvel ACB « familial »

Là, Miguel Carsi a expliqué : « Nous sommes très heureux de faire partie de la famille ACB. Nous partageons des valeurs communes liées au sport, comme la camaraderie et le travail d’équipe, et c’est pourquoi nous voulions aller de pair avec la meilleure ligue de basket-ball d’Europe », a-t-il déclaré.

“Le parrainage de l’ACB fait partie de notre stratégie de soutien aux athlètes et aux athlètes, liée au parrainage olympique et paralympique et aux différentes fédérations et clubs, au sein de notre pilier stratégique Mobilité Pour Tous, une mobilité pour tous, une mobilité inclusive qui nous permet de surmonter toutes les barrières & rdquor ;.

Pour sa part, Antonio Martín a tenu à « remercier Toyota Espagne pour l’engagement qu’elle a pris envers l’ACB. Il a cru en nous et en rejoignant la nouvelle direction que prend l’acb, et aujourd’hui nous avons scellé une union stratégique qui nous sera mutuellement bénéfique. Nous sommes heureux d’être associés à une marque leader, ce qui nous aidera sans aucun doute à continuer à grandir et à poursuivre l’évolution de notre concurrence. »

Valeurs communes

L’accord avec L’ACB fait partie de l’engagement et du soutien de Toyota envers le sport, qui se reflète dans le parrainage de différentes spécialités sportives, fédérations et clubs.

Toyota croit aux valeurs transmises par le sport, valeurs telles que la camaraderie, le travail d’équipe, la persévérance, la persévérance, le dépassement, la solidarité et le respect du contraire. Et ce sont toutes des valeurs qui font partie de l’ADN de Toyota depuis sa création, partagée à 100 % avec acb.

Les valeurs du sport étant essentielles pour Toyota, l’entreprise au niveau mondial est le partenaire olympique (TOP), un partenaire olympique, du Comité International Olympique (CIO) et du Comité International Paralympique (IPC). Toyota Espagne transfère ce soutien au CIO et à l’IPC avec des accords de parrainage avec le Comité olympique espagnol (COE) et le Comité paralympique espagnol (CPE).

Parrainé par les deux comités sEn plus de celui de Special Olympics, qui œuvre pour l’inclusion des enfants et des adultes ayant une déficience intellectuelle par le sport, la Fédération espagnole de badminton (FESBA), dans le but de promouvoir, d’encourager et de soutenir la pratique du badminton de base et d’élite, et DojoQuino, l’une des plus grandes écoles de judo d’Espagne, en plus de la Fédération royale espagnole de cyclisme (RFEC ).

Et à partir de maintenant, tAussi à l’ACB, d’avoir une présence et également de soutenir l’un des sports les plus importants au monde.