Toyota et Honda s’opposent au projet de taxe sur les véhicules électriques de l’US House

Toyota a déclaré qu’il s’attend à ce que son entreprise subisse un coup « de grande envergure, important et grave » en raison de la pandémie de coronavirus

Toyota Motor Corp (7203.T) et Honda Motor Co (7267.T) ont vivement critiqué samedi une proposition des démocrates à la Chambre des représentants des États-Unis d’accorder aux véhicules électriques fabriqués par les syndicats aux États-Unis une incitation fiscale supplémentaire de 4 500 $.

Toyota a déclaré dans un communiqué que le plan dévoilé vendredi soir discrimine “les travailleurs américains de l’automobile en raison de leur choix de ne pas se syndiquer”.

Le projet de loi, qui doit être voté mardi par le comité des voies et moyens de la Chambre dirigé par les démocrates dans le cadre d’un projet de loi de dépenses de 3 500 milliards de dollars, profiterait aux trois grands constructeurs automobiles de Detroit, qui ont des usines automobiles représentées par les syndicats.

Dans un communiqué, Honda a qualifié le projet de loi d'”injuste” et a déclaré qu’il “discrimine les véhicules électriques fabriqués par les travailleurs américains de l’automobile qui travaillent dur en se basant simplement sur leur appartenance à un syndicat. … Les associés de production Honda en Alabama, Indiana et Ohio qui construiront nos véhicules électriques méritent un traitement juste et égal de la part du Congrès.

La proposition, estimée à 33 à 34 milliards de dollars sur 10 ans, porterait à 12 500 $ le crédit d’impôt maximal pour les véhicules électriques, contre 7 500 $ actuellement. Le chiffre de 12 500 $ comprend un crédit de 500 $ pour l’utilisation de batteries produites aux États-Unis.

La proposition est un élément clé de l’objectif du président démocrate Joe Biden de garantir que les véhicules électriques représentent au moins 50 % des ventes de véhicules aux États-Unis d’ici 2030 et stimulent les emplois syndicaux américains.

Le projet de loi, cependant, supprime progressivement les crédits d’impôt des constructeurs automobiles après avoir atteint 200 000 véhicules électriques vendus, ce qui rendrait à nouveau General Motors Co (GM.N) et Tesla Inc (TSLA.O) éligibles. Cela créerait également un nouveau crédit plus petit pour les véhicules électriques usagés pouvant aller jusqu’à 2 500 $.

GM, Ford Motor Co (FN) et Stellantis NV (STLA.MI), la société mère de Chrysler, assemblent leurs véhicules fabriqués aux États-Unis dans des usines représentées par le syndicat United Auto Workers (UAW).

En revanche, les constructeurs automobiles étrangers opérant aux États-Unis ainsi que Tesla n’ont pas de syndicats représentant les travailleurs de l’assemblage et nombre d’entre eux ont combattu les efforts de l’UAW pour organiser les usines américaines.

Tesla serait éligible à des crédits allant jusqu’à 8 000 $ en vertu de la facture.

Le président de l’UAW, Ray Curry, a déclaré que la disposition sur le crédit d’impôt « contribuerait grandement à soutenir les emplois syndicaux bien rémunérés dans (le) secteur automobile des véhicules électriques que le président Biden a défendu ».

Le projet de loi limite le crédit EV aux voitures dont le prix ne dépasse pas 55 000 $, tandis que les camions peuvent coûter jusqu’à 74 000 $.

Toyota a ajouté qu’il « se battra pour concentrer l’argent des contribuables sur la mise à disposition de tous les véhicules électrifiés pour les consommateurs américains qui ne peuvent pas se permettre des voitures et des camions à prix élevé ».