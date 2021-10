Toyota et Jeep vont produire des batteries de voitures électriques aux États-Unis

Toyota Motor Corporation et la société mère de Jeep, Stellantis, ont annoncé lundi qu’elles construiraient des usines de batteries pour voitures électriques aux États-Unis

Toyota a annoncé son intention d’investir environ 3,4 milliards de dollars dans des usines de batteries de voitures électriques jusqu’en 2030, selon un communiqué de presse de la société. La société avait précédemment annoncé qu’elle dépenserait 13,5 milliards de dollars pour un plan de « développement et de production » de batteries.

« L’engagement de Toyota envers l’électrification vise à assurer la durabilité à long terme pour l’environnement, les emplois et les consommateurs américains », a déclaré le directeur général de Toyota Motor Amérique du Nord, Ted Ogawa, dans le communiqué de presse. «Cet investissement nous aidera à inaugurer des véhicules électrifiés plus abordables pour les consommateurs américains, à réduire considérablement les émissions de carbone et, surtout, à créer encore plus d’emplois américains liés à l’avenir de la mobilité.»

Stellantis a également annoncé une joint-venture avec LG Energy Solution dans le but de produire des batteries aux États-Unis, selon un communiqué de presse de la société. La société prévoit de créer 40 installations de production de gigawattheures qui commenceront à fonctionner au premier trimestre 2024.

« L’annonce d’aujourd’hui est une preuve supplémentaire que nous déployons notre feuille de route d’électrification agressive et que nous respectons les engagements que nous avons pris lors de notre événement EV Day en juillet », a déclaré Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, dans le communiqué de presse.

« Avec cela, nous avons maintenant déterminé la prochaine » gigafactory « à venir dans le portefeuille de Stellantis pour nous aider à atteindre une capacité totale minimale de 260 gigawattheures d’ici 2030 », a déclaré Tavares.

