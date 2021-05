Toyota prépare un propulseur à hydrogène | Moteur

L’avenir de la Corolla passe par l’hydrogène et Toyota est en phase de développement d’un propulseur innovant.

Chez Toyota, ils ont été lancés pour l’incorporation d’un version alimentée à l’hydrogène comprimé, basé sur le moteur de la GR Yaris. Pour le tester, l’usine japonaise l’utilisera dans plusieurs courses d’endurance cette année.

Il est basé sur un moteur trois cylindres en ligne turbocompressé de 1,6 litre.

Le terrain d’essai sera la série Super Taikyu, qui se tiendra au Japon à partir de ce mois-ci. Toyota avec ces plans de mesure prolonger la durée de vie des moteurs à combustion en modifiant l’admission de sorte qu’il utilise de l’hydrogène au lieu du gaz. Cette mesure fait partie du plan de Toyota visant à créer une société de mobilité sans carbone et basée sur l’hydrogène.

Pour vous mettre en appétit, les ingénieurs japonais ont posté une vidéo dans laquelle vous pouvez voir comment le moteur fonctionnera. Son comportement ne diffère guère de celui d’une hélice normale.

Les moteurs à hydrogène n’émettent pas de CO2, bien qu’ils émettent toujours des NOx

Comme on peut le voir clairement dans la vidéo, le processus par lequel le carburant entre dans les cylindres, est comprimé et explose est assez similaire à celui d’un moteur conventionnel. La différence la plus notable est que l’explosion ne génère pas de CO2. Dans le processus, il consomme un peu d’huile et émet des NOx. Cette évolution implique une grande amélioration par rapport aux moteurs classiques à base de carburants dérivés du pétrole.

Aux commandes de la nouvelle compétition Corolla sera l’équipe ORC ROOKIE Racing. Le coup d’envoi aura lieu lors de l’événement qui se tiendra entre le 21 et le 23 de ce mois. Lors de l’événement d’endurance NAPAC Fuji Super TEC de 24 heures, sa fiabilité et ses performances commenceront à être testées. Comme objectif, dans un avenir pas trop lointain, de le déplacer dans la rue et orienter sa production vers cet élément; propre, écologique et surtout presque infini.

La piste d’essai sera une compétition d’endurance exigeante au Japon.

Toyota mettra ce nouveau concept à l’épreuve dans les conditions exigeantes d’une compétition de sport automobile, il espère donc contribuer à la réalisation d’une société basée sur la mobilité durable. Selon Toyota La combustion dans un moteur à hydrogène se produit à un rythme plus rapide que dans un moteur à essence, améliorant sa réactivité.

La firme japonaise n’est pas la seule maison à expérimenter de nouveaux concepts plus écologiques et performants, Porsche travaille au développement de moteurs à base de carburants synthétiques.

Cet article a été publié dans Autobild par Eduardo Caro.