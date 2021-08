Toyota relance les tests de véhicules sans conducteur

31/08/2021 à 8h47 CEST

SPORT.es

Toyota reprend les tests avec ses véhicules autonomes au Village des Jeux Paralympiques à Tokyo après un accident. Les services de la capsule e-Palette ont été arrêtés après qu’un véhicule a heurté un athlète malvoyant la semaine dernière.

L’athlète n’a pas été grièvement blessé, mais a dû se retirer d’une épreuve en raison de coupures et de contusions. Les véhicules auront désormais plus de contrôle de l’opérateur et du personnel supplémentaire pour s’assurer qu’ils ne heurtent pas plus de personnes. Aramitsu Kitazono, membre de l’équipe japonaise de judo, a été battu jeudi alors qu’il traversait un passage pour piétons.

M. Kitazono n’a pas pu concourir dans sa catégorie de 81 kg en raison de l’accident. Dans un communiqué publié lundi soir, Toyota a déclaré : « Le capteur du véhicule a détecté le passage pour piétons et activé le frein automatique, et l’opérateur a également activé le frein d’urgence. Cependant, le véhicule et les piétons sont entrés en contact avant qu’il ne s’arrête complètement“