19/07/2021

La Toyota GR010 n°7 de Pechito López, Kamui kobayashi Oui Mike Conway a remporté sa première victoire de l’année en World Endurance (WEC) en imposant sa loi aux 6 Heures de Monza, troisième rendez-vous du calendrier 2021. Le constructeur japonais continue de briller à l’ère de l’« Hypercar » et compte déjà trois victoires lors des trois premières manches disputées cette saison.

Contrairement à Portimao, cette fois la voiture # 8 par Buemi, Nakajima et Hartley n’a pas pu compléter un autre doublé pour Totota, car des problèmes mécaniques les ont fait tomber du podium, brisant une séquence de 15 d’affilée.

L’Alpine, sans assez de rythme pour dépasser Toyota, a terminé la course en deuxième position, une minute derrière les vainqueurs tandis que la meilleure voiture de la catégorie LMP2, United Autosport of AAlbuquerque, Hanson et Scherer complétaient le trio de tête en Italie.Miguel Molina, le seul espagnol en compétition, à bord de la Ferrari 488 GTE, n’a pu battre la Porche n°91 de Bruni Oui Lietz et est resté en dehors du podium.