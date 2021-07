Toyota suspend les contributions aux législateurs américains qui s’opposent à la certification Biden

Des employés marchent dans la nouvelle usine de Toyota Motor Corp à Apaseo El Grande, dans l’État de Guanajuato, au Mexique, au centre du Mexique

Le comité d’action politique de Toyota Motor Corp (7203.T) arrêtera les dons aux membres du Congrès américain qui ont voté contre la certification électorale du président Joe Biden en janvier, a annoncé jeudi la société.

Le plus grand constructeur automobile japonais a été sévèrement critiqué pour les dons à certains législateurs – membres du Parti républicain du président Donald Trump – qui ont voté contre la certification de la victoire de Biden dans certains États américains.

“Nous écoutons activement nos parties prenantes et, pour le moment, avons décidé de cesser de contribuer aux membres du Congrès qui ont contesté la certification de certains États lors des élections de 2020”, a déclaré la société.

Plus de 535 personnes ont été arrêtées et accusées d’avoir participé à une violente attaque contre le Capitole des États-Unis le 6 janvier dans une tentative infructueuse d’empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale de Biden sur Trump.

Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) a rapporté le 23 juin que Toyota avait fait 56 000 $ de dons au total à 38 des 147 législateurs républicains qui ont voté contre la certification électorale de Biden et a déclaré que c’était le plus qu’une entreprise contribuait directement aux législateurs qui s’opposaient à la certification.

Cette divulgation et la couverture médiatique qui a suivi ont suscité une frénésie de critiques à l’encontre de Toyota, qui avait auparavant défendu les dons.

Le Lincoln Project, un groupe en grande partie de républicains qui critiquent Trump, a publié jeudi une annonce appelant les dons de Toyota à ces républicains.

Un porte-parole de Toyota n’a pas précisé combien de temps durera l’arrêt des contributions. La société a noté que son comité d’action politique soutenait également les républicains et les démocrates et a ajouté que la société “entretient des relations de longue date avec des membres du Congrès de tous les horizons politiques, en particulier ceux représentant nos opérations aux États-Unis”.

De nombreuses usines automobiles de Toyota se trouvent dans des États du sud qui abritent des législateurs qui ont voté contre la victoire de Biden.

Jordan Libowitz, un porte-parole de CREW, a salué la décision de Toyota mais a déclaré qu'”il ne devrait pas falloir une campagne de pression publique pour les amener à faire ce qu’il faut, mais nous sommes heureux que cela ait fonctionné”.

CREW a déclaré que le deuxième plus grand donateur d’entreprise directement aux législateurs opposés à la certification était Koch Industries avec 17 500 $ pour sept législateurs.

Des dizaines d’entreprises ont déclaré qu’elles suspendraient les dons à la suite du vote et des violences du Capitole.

Microsoft Corp a déclaré en février que son PAC suspendrait tous les dons jusqu’en 2022 aux 147 législateurs qui ont voté contre la certification, ainsi que les contributions au cours de la même période pour les représentants de l’État et les organisations qui ont suggéré l’annulation des élections.

Les PAC Google et General Electric Co d’Alphabet Inc ont également suspendu les dons jusqu’en 2022.