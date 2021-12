Toyota va vous faire payer pour démarrer votre voiture avec votre porte-clés

Toyota facture aux conducteurs la commodité d’utiliser leurs porte-clés pour démarrer leur voiture à distance. Selon un rapport de The Drive, les modèles Toyota 2018 ou plus récents auront besoin d’un abonnement pour que le porte-clés prenne en charge la fonctionnalité de démarrage à distance.

Comme le note The Drive, les acheteurs ont la possibilité de choisir parmi une gamme de services connectés lors de l’achat d’une nouvelle Toyota, et l’un de ces services – appelé Remote Connect – inclut justement la possibilité de démarrer votre voiture à distance avec votre porte-clés. .

La fonctionnalité de démarrage à distance de la télécommande est liée à l’ensemble audio fourni avec la voiture

Les acheteurs se voient proposer un essai gratuit de Remote Connect, mais la durée de cet essai dépend du pack audio inclus avec le véhicule. Encore plus confus, seuls certains modèles Toyota prennent en charge les packages Audio Plus ou Premium Audio avec lesquels l’essai gratuit est proposé, que vous pouvez vérifier par vous-même dans ce PDF.

En d’autres termes, la fonctionnalité de démarrage à distance de la télécommande est liée à l’ensemble audio fourni avec la voiture. Cela a été repéré pour la première fois dans un article sur Reddit, où l’affiche originale ajoutait un lien vers les supports marketing de Toyota Remote Connect (PDF). Le message a depuis été signalé comme « potentiellement trompeur », cependant, Toyota a confirmé à The Drive que les utilisateurs devront en fait payer pour le démarrage à distance à la fin de l’essai gratuit.

La brochure liée à la publication détaille la fonction de démarrage à distance de la télécommande, ainsi que sa relation avec les packages Audio Plus et Premium Audio. Alors qu’une voiture avec Audio Plus offre aux conducteurs le luxe d’un démarrage à distance gratuit à l’aide d’un porte-clés pendant trois ans, une voiture achetée avec Premium Audio offre un démarrage à distance gratuit pendant 10 ans. Après cela, les conducteurs devront payer le prix de 8 $ / mois ou 80 $ / an pour le service complet de connexion à distance, qui comprend la fonction de démarrage à distance pour le porte-clés.

Sur la page de connexion à distance de Toyota, il n’est pas tout à fait clair que la fonctionnalité de démarrage à distance de la télécommande est incluse dans le plan. Il indique que le service Remote Connect permet aux conducteurs d’utiliser leur montre intelligente, leurs appareils domestiques intelligents ou leur smartphone pour démarrer leur voiture, mais il n’est pas question d’utiliser le porte-clés pour les démarrages à distance.

Et comme le souligne The Drive, il semble que certains utilisateurs en soient conscients depuis des années. Dans un fil datant de 2019 sur le forum Toyota Nation, les utilisateurs discutent de la fonctionnalité de démarrage à distance du porte-clés – certains utilisateurs affirment que leur porte-clés est toujours capable de démarrer leur voiture à distance, mais la plupart des utilisateurs de ce fil possèdent une Toyota qui est 2018 ou plus récent, ce qui signifie qu’ils peuvent toujours être couverts par l’essai gratuit.

En règle générale, les fonctionnalités payantes comme celles-ci sont limitées aux marques de voitures de luxe

En règle générale, les fonctionnalités payantes comme celles-ci sont limitées aux marques de voitures de luxe. En 2018, BMW a fait payer aux conducteurs un abonnement annuel pour Apple Car Play – en plus des 300 $ qu’il facture pour installer la fonctionnalité en premier lieu. Le constructeur automobile allemand est revenu sur sa décision près de deux ans plus tard.

Cependant, BMW vous permet toujours de payer pour « déverrouiller » de nouvelles fonctionnalités dans votre voiture, d’une manière qui a été décrite comme des microtransactions dans la voiture. La Porsche Taycan tout électrique dispose d’un système similaire, baptisé Functions On-Demand, qui permet aux conducteurs d’acheter de nouvelles fonctionnalités optionnelles pour leur Porsche, comme Active Lane Keeping ou Dynamic Light System Plus. Pendant ce temps, Cadillac facture aux utilisateurs 25 $ / mois après la fin de l’essai gratuit pour son mode de conduite mains libres, Super Cruise, qui a depuis été temporairement interrompu dans les nouvelles Escalades en raison de la pénurie de puces.