TP ICAP s’associe à Fidelity & Standard Chartered pour lancer un échange de crypto-monnaie

TP ICAP s’associe à Fidelity & Standard Chartered pour lancer une plateforme de trading pour les investisseurs institutionnels

Le plus grand courtier interprofessionnel au monde, TP ICAP, s’apprête à déployer une plateforme de trading crypto. La société a annoncé qu’elle s’était associée au géant bancaire britannique Standard Chartered et Fidelity Investments pour lancer l’échange cryptographique.

Selon ., la nouvelle plateforme de crypto trading de TP ICAP sera lancée d’ici la fin 2021, permettra à ses clients de trader d’abord Bitcoin (BTC), la crypto leader, avant d’ajouter d’autres cryptomonnaies comme Ether (ETH), plus d’actifs numériques sont à ajouter à une date ultérieure.

La nouvelle plate-forme devrait fournir l’infrastructure post-négociation qui impliquera un réseau de dépositaires d’actifs numériques virtuels couplé à une exécution et un règlement distincts qui contribueront à réduire les risques de crédit.

L’accord implique la plate-forme utilisant Zodia Custody, la filiale de conservation des actifs virtuels détenue par Standard Chartered et Northern Trust. Zodia Custody a été lancé en 2020 pour fournir des solutions de conservation aux investisseurs institutionnels. En outre, Flow-Traders, un teneur de marché situé à Amsterdam, offrira des solutions de liquidité à la nouvelle bourse.

Selon le rapport, la nouvelle bourse attend l’autorisation de la Financial Conduct Authority (FCA), le superviseur financier du Royaume-Uni. Il est important de noter que Fidelity Investments et Standard Chartered n’ont pas encore investi dans la nouvelle entreprise.

Le responsable des actifs numériques chez TP ICAP, Duncan Trenholme, a expliqué que la crypto est devenue une nouvelle attraction pour les investisseurs à la recherche d’une nouvelle classe d’actifs ces derniers mois.

« Dans la plupart de nos conversations avec les clients, ils souhaitent une séparation des rôles de gardiennage et des capacités d’exécution, ce qui est à l’opposé des modèles qui existent actuellement.

Dans le passé, TP ICAP a élargi sa portée sur les marchés financiers mondiaux grâce à la fourniture de nouvelles données ainsi que des services d’analyse et l’introduction de produits frais. La société a fait ses débuts dans le secteur des dérivés cryptographiques en 2019 en permettant à ses clients d’acheter et de vendre les contrats à terme Bitcoin du Chicago Mercantile Exchange. La société est dans les dernières étapes de l’ajout de la prise en charge des règlements de contrats à terme Bitcoin, et une annonce est attendue prochainement.

