TP-Link annonce de nouveaux produits pour la maison intelligente compatibles HomeKit et plus

TP-Link a annoncé une nouvelle gamme de produits pour la maison intelligente pour les États-Unis au CES 2022 sous sa marque Tapo, y compris des lumières intelligentes compatibles HomeKit, des prises et un interrupteur intelligent.

TP-Link vend des produits pour la maison intelligente en Europe sous la marque Tapo depuis 2019, mais maintenant, la société les apporte aux États-Unis pour la première fois. Auparavant, aucun des produits Tapo ne prenait en charge HomeKit, mais maintenant cinq des produits Tapo récemment annoncés prendront en charge les connexions pour la maison intelligente d’Apple. (La société avait initialement promis au CES 2019 d’inclure HomeKit avec une prise intelligente, mais a ensuite annulé son intention de pousser la mise à jour.)

Les tout nouveaux produits compatibles avec Tapo HomeKit devraient sortir tout au long de 2022, à commencer par le Mini Plug au premier trimestre. La barrette d’alimentation, le gradateur et la bande lumineuse devraient sortir au deuxième trimestre, tandis que l’ampoule de couleur sera expédiée au troisième trimestre 2022. Aucun d’entre eux ne nécessite un concentrateur et ils peuvent se connecter directement au Wi-Fi.

Caméras de sécurité intelligentes Tapo de gauche à droite : Caméra extérieure – Filaire (C320WS), Caméra panoramique et inclinable (C220), Caméra de projecteur (C720) et Caméra extérieure – Batterie (C420) Images de TP-Link / The Verge

TP-Link a également annoncé quatre nouvelles caméras de sécurité Tapo connectées au cloud, dont certaines peuvent enregistrer sur une carte microSD mais ne prennent pas en charge la vidéo sécurisée HomeKit ou HomeKit. La première est prévue pour le premier trimestre 2022, il s’agit d’une caméra extérieure filaire avec vision nocturne et résolution 2K qui peut enregistrer sur une carte microSD aussi grande que 256 Go.

Les trois autres arriveront au troisième trimestre 2022. La caméra panoramique et inclinable comprend une porte de protection pour bloquer l’objectif de la caméra 2K, une détection intelligente qui peut vous avertir de la présence de personnes, d’animaux domestiques et de voitures. Il existe également une nouvelle caméra filaire Floodlight et une caméra extérieure alimentée par batterie – toutes deux avec une résolution 2K – et cette dernière peut se connecter à un concentrateur dédié qui enregistre la vidéo sur une carte microSD.

Les capteurs intelligents Tapo et le concentrateur d’alarme de TP-Link communiquent via une connexion sans fil à longue portée inférieure à 1 GHz. Image : TP-Link

Enfin, TP-Link a annoncé un nouvel ensemble de capteurs de sécurité domestique Tapo. L’un est un bouton intelligent programmable qui peut contrôler sans fil d’autres produits Tapo – disponible au deuxième trimestre de 2022. Un autre est un kit qui comprend un capteur de mouvement, un capteur de porte/fenêtre et un concentrateur d’alarme qui peut connecter jusqu’à 64 capteurs ensemble via une connexion sans fil inférieure à 1 GHz — une technologie radio à faible puissance et longue portée. Ces capteurs sont alimentés par des piles bouton qui, selon TP-Link, durent plus d’un an sur cette connexion, tandis que le concentrateur d’alarme requis a besoin d’une alimentation murale.

Les prix n’ont pas encore été annoncés sur la nouvelle gamme de produits Tapo. Et bien que TP-Link soit répertorié en tant que participant de la Connectivity Standards Alliance, le groupe qui prend en charge Matter, la société n’a pas encore annoncé de produits prenant en charge la norme universelle croissante de la maison intelligente.

Aux États-Unis, TP-Link a vendu des produits pour la maison intelligente (y compris des interrupteurs activés par le mouvement et des prises intelligentes d’extérieur) sous la marque Kasa, et la société continuera de le faire. Cela comprend une sonnette intelligente filaire Kasa qui a été initialement annoncée en janvier de l’année dernière, et dont la sortie est maintenant prévue en février pour 59,99 $.