TP-Link apporte sa marque de maison intelligente ‘Tapo’ aux États-Unis et ajoute la prise en charge de HomeKit

Le fabricant d’accessoires TP-Link étend sa gamme de gadgets pour la maison intelligente au CES 2022 pour inclure une gamme de nouvelles options HomeKit. La société a annoncé plusieurs nouvelles options HomeKit sous sa marque Tapo, notamment des lumières intelligentes, des prises intelligentes et un interrupteur intelligent.

Si la marque TP-Link Tapo ne vous est pas familière, c’est parce qu’elle n’était auparavant disponible qu’en Europe. Dans le cadre de l’annonce d’aujourd’hui, la société introduit pour la première fois la marque de maison intelligente Tapo aux États-Unis. C’est également la première fois que des accessoires Tapo sont dotés de la connectivité HomeKit.

Les trois accessoires Tapo qui fonctionneront avec HomeKit incluent le Mini Plug, qui devrait être lancé au cours du premier trimestre. La barrette d’alimentation Tapo, le gradateur et la bande lumineuse fonctionneront également avec HomeKit et sortiront au deuxième trimestre. Enfin, l’ampoule de couleur avec prise en charge de HomeKit arrivera au cours du troisième trimestre, selon The Verge.

Quelques précisions sur les accessoires :

Trois de ces produits prêts pour Apple Homekit incluent la nouvelle mini prise intelligente Tapo P125, le gradateur intelligent Tapo S500D et la multiprise murale Tapo P306. Le Tapo P125 présente une conception compacte pour économiser de l’espace et des fonctions de sécurité supplémentaires, y compris une conception ignifuge. Le Tapo S500D permet aux utilisateurs de baisser librement la lumière entre un et 100 pour cent et de contrôler librement avec la voix ou dans l’application. Enfin, le Tapo P306 étend considérablement les prises avec trois prises intelligentes, trois toujours actives, une USB Type-C et deux ports de charge USB Type-A. La bande lumineuse multicolore intelligente Tapo L930-5 est compatible avec Apple HomeKit et comprend des fonctionnalités avancées telles que des couleurs individuelles pour chaque segment, la synchronisation avec le son pour des spectacles de lumière élaborés basés sur la musique et des couleurs éclatantes avec 150 LED RVB + W. L’ampoule Wi-Fi intelligente multicolore Tapo L535 est compatible avec Apple HomeKit et est livrée avec une luminosité réglable de 1100 lumens, une température de la lumière et des millions de possibilités de couleurs. Il comprend également des fonctionnalités pratiques telles qu’un programme, des fonctions de minuterie et une surveillance de l’énergie.

En plus des nouveaux accessoires HomeKit, TP-Link a également annoncé un nouveau routeur qui déplace automatiquement ses antennes pour le meilleur Wi-Fi.

Le point de vue de .

Tous ces nouveaux accessoires compatibles HomeKit fonctionnent sans hub, mais il n’y a pas encore de mot sur la prise en charge de Matter. Et plus important encore, n’oublions pas que TP-Link a abandonné son projet de déployer la prise en charge de HomeKit sur son populaire Kasa Smart Plug Mini, optant plutôt pour la sortie d’une nouvelle version de l’accessoire.

Le CES 2022 apportera une gamme de nouveaux gadgets HomeKit, dont beaucoup sans informations sur les prix et sans dates de sortie. Il est important de voir toutes ces annonces avec un certain scepticisme jusqu’à ce que les produits soient réellement disponibles à l’achat et confirmés comme étant réellement compatibles avec HomeKit.

