TP-Link Archer AX50 vs. Eero 6 : Lequel devriez-vous acheter ?

Le TP-Link Archer AX50 est un routeur bien équilibré avec beaucoup de vitesse pour la plupart des familles à AX3000 et quatre ports Ethernet pour les appareils filaires. TP-Link inclut également son logiciel HomeCare qui offre une sécurité supplémentaire pour le réseau et des contrôles parentaux avancés, y compris le filtrage et la planification du contenu.

Avantages

Connexion rapide AX3000 Wi-Fi 6 Couverture pour une grande maison Quatre ports Ethernet Le logiciel HomeCare ajoute la sécurité et le contrôle parental

Les inconvénients

Pas d’expansion du maillage Grande taille

Eero 6 est un routeur compact et performant avec des vitesses AX1800 suffisantes pour la plupart des utilisations d’Internet. Vous pouvez ajouter une couverture à votre réseau Eero avec n’importe quel autre routeur Eero, bien qu’une partie de votre vitesse sans fil devra être partagée avec la connexion maillée. Eero propose également un excellent logiciel facile à utiliser et à comprendre.

Avantages

Les vitesses AX1800 sont suffisantes pour la plupart des nœuds très compacts Extension de maillage facile Excellent logiciel Eero

Les inconvénients

Les vitesses sans fil sont beaucoup plus faibles avec le maillage Eero Secure nécessite un abonnement mensuel

Ces deux routeurs Wi-Fi 6 peuvent fournir une connexion Internet solide bien qu’ils aient été conçus avec des objectifs très différents à l’esprit. Le TP-Link Archer AX50 se concentre sur des vitesses rapides avec une conception de routeur traditionnelle, permettant jusqu’à quatre appareils filaires. Le routeur Eero 6 est résolument axé sur les réseaux maillés avec une conception et une couverture qui facilitent l’ajout d’Eeros supplémentaires selon les besoins. En tant que routeur autonome, Eero 6 peut couvrir une petite maison avec des vitesses gigabit solides, mais lorsqu’il est utilisé dans un maillage, la connexion double bande signifie que votre vitesse sera réduite.

TP-Link Archer AX50 vs. Eero 6 Mesh : Avez-vous besoin d’un mesh ?

L’Archer AX50 est l’un des rares routeurs de TP-Link à ne proposer aucune fonctionnalité Wi-FI maillé. Alors que de nombreux routeurs TP-Link comme l’Archer AX73 prennent en charge l’extension de maillage avec les extensions OneMesh, l’Archer AX50 l’omet. Néanmoins, avec une couverture suffisante pour une maison de trois chambres, ce routeur convient parfaitement à de nombreuses maisons et appartements, et comme il ne sera pas utilisé comme maillage, toute sa vitesse AX3000 est disponible pour les appareils connectés. La connexion AX3000 tombe à 574 Mbps sur la bande 2,4 GHz avec 2402 Mbps sur la bande 5 GHz avec prise en charge de 160 MHz.

L’Eero 6 peut fonctionner comme un routeur autonome sans problème et sera même capable de fournir son AX1800 complet lorsqu’il est déployé seul, mais avec seulement 1 500 pieds carrés de couverture, de nombreuses personnes voudront l’utiliser comme un maillage. La connexion AX1800 se décompose à 574 Mbps à 2,4 GHz et 1201 Mbps à 5 GHz. La majorité des appareils Wi-Fi 6 ne prennent en charge qu’un maximum de 1201 Mbps, c’est donc rarement un gros problème. L’Eero 6 souffrira par rapport à l’Archer AX50 lorsque de nombreux appareils sont connectés car l’Archer a simplement plus de capacité pour faire le tour.

Source : eero TP-Link Archer AX50 Eero 6 sans fil double bande AX3000 double bande AX1800 Vitesse 574 Mbps à 2,4 GHz

2402 Mbps à 5 GHz 574 Mbps à 2,4 GHz

1201Mbps à 5GHz Ethernet 1 WAN + 4 LAN 2 WAN/LAN USB 1 USB 3.0 Aucun Extension Mesh Aucun Tous Eeros Dimensions 10,2 x 5,3 x 1,5 pouces 3,91 x 3,82 x 2,42 pouces

L’Archer AX50 possède quatre ports Ethernet gigabit ouverts à l’arrière pour les appareils filaires, ainsi qu’un port USB 3.0. Le port USB peut être utilisé pour un stockage réseau accessible à partir d’appareils connectés à votre réseau. Il y a également quatre antennes externes à l’arrière du routeur qui peuvent être ajustées si vous décidez de monter ce routeur sur un mur.

L’Eero 6, en revanche, n’a pas d’antennes visibles et seulement deux ports Ethernet, dont l’un est utilisé pour la connexion Internet. Si vous avez besoin de plus de support filaire, il est possible d’utiliser un commutateur Ethernet avec votre Eero, mais cela signifie un appareil de plus dans votre réseau. Si vous avez besoin d’un système maillé avec une meilleure prise en charge câblée, d’autres excellents routeurs WI-Fi 6 maillés ont plus de ports.

TP-Link Archer AX50 contre Eero 6 Mesh : couverture et extension

Source : Eero

Le lien TP-Link affirme que l’Archer AX50 couvre une maison de trois chambres grâce à ses quatre antennes hautes performances. Si vous avez une maison de cette taille ou plus petite, vous pouvez vous attendre à de bonnes vitesses partout, bien que les performances diminuent lorsque vous vous déplacez vers le bord de votre maison. Gardez à l’esprit que des éléments tels que les murs épais et les systèmes CVC peuvent affecter négativement votre signal, c’est donc une bonne idée d’acheter un peu en matière de couverture.

L’Eero 6 en tant que routeur autonome a une zone de couverture beaucoup plus petite à seulement 1 500 pieds carrés. Bien que cela convienne pour un petit appartement ou une petite maison, si vous en avez besoin de plus, vous devrez ajouter plus d’Eeros. Heureusement, vous pouvez ajouter n’importe quel routeur eero à votre réseau, mais pour de meilleurs résultats, vous devez vous en tenir à quelque chose d’aussi rapide ou plus rapide que l’Eero 6 que vous utiliserez comme base. Si vous n’avez pas besoin des ports Ethernet, vous pouvez utiliser plus de routeurs Eero 6 ou d’extensions Eero 6. L’Eero Pro 6 est une autre bonne option, mais vous voudrez l’utiliser comme routeur de base en raison de sa connexion tri-bande.

Les Eeros sont facilement ajoutés au maillage avec l’application Eero. Vous pouvez utiliser ces anciens nœuds avec votre nouveau routeur Eero 6 si vous disposez déjà d’un maillage Eero existant.

TP-Link Archer AX50 contre Eero 6 Mesh : Extras logiciels

Ces deux routeurs sont configurés en quelques minutes à l’aide d’une application Android ou iOS. L’application Eero est un peu plus facile à utiliser, mais même les utilisateurs inexpérimentés peuvent être opérationnels sans problème s’ils suivent les instructions présentées par l’application. Dans les deux cas, les utilisateurs peuvent être invités à mettre à jour leurs routeurs avant utilisation. Ne sautez pas cela. Les mises à jour du routeur améliorent non seulement la stabilité, mais peuvent inclure des mises à jour de sécurité importantes.

Source : TP-Link

TP-Link inclut un large éventail d’options dans l’application qui seront plus que suffisantes pour la plupart des utilisations. Néanmoins, une interface Web est disponible pour la suite traditionnelle de paramètres que les utilisateurs expérimentés attendent d’un routeur. TP-Link inclut sa solution HomeCare robuste avec l’Archer AX50, y compris des améliorations de la sécurité du réseau, y compris des rapports sur les appareils connectés.

HomeCare dispose également de certains des meilleurs contrôles parentaux de l’entreprise, avec des filtres simples et des limites de temps qui peuvent être appliquées à tous les appareils des utilisateurs à la fois. HomeCare est également livré avec QoS par une application qui peut assurer le bon fonctionnement de vos applications les plus importantes avec un réseau saturé, quel que soit l’appareil à partir duquel vous y accédez. Cela signifie que si vous avez besoin que votre réunion Microsoft Teams se déroule sans heurts pendant que les enfants regardent des vidéos 4K, vous pouvez être sûr que vous serez prioritaire, que vous soyez sur votre téléphone, votre tablette ou votre PC.

Eero a la plupart des mêmes options, y compris certains contrôles parentaux de base et QoS. Malheureusement, il n’y a pas d’interface Web disponible, donc les paramètres simplifiés de l’application sont tout ce que vous obtenez. Si vous recherchez une sécurité plus approfondie, l’abonnement Eero Secure payant d’Eeros offre une solution très robuste. Le coût de 2,99 $ par mois ou de 29,99 $ par an donne accès à une sécurité avancée pour votre réseau, au filtrage de contenu pour le contrôle parental, au blocage des publicités et à un support technique amélioré. Eero Secure est une bonne valeur pour ce que vous obtenez, mais vous obtenez la plupart de ces avantages gratuitement avec HomeCare sur l’Archer.

TP-Link Archer AX50 contre Eero 6 Mesh : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : TP-Link

Eero a été conçu avec le maillage à l’esprit dès le début, et cela se voit même avec l’Eero 6. Ce routeur convient parfaitement à quelqu’un qui a besoin d’un compact avec suffisamment de performances pour une connexion gigabit. Il est également formidable que la couverture puisse être étendue à tout moment avec plus de nœuds Eero et puisse même dépasser le TP-Link avec quelques nœuds. Néanmoins, la construction d’un système maillé est beaucoup plus chère qu’un routeur autonome, car vous achèterez plusieurs nœuds pour le même type de couverture.

Le TP-Link Archer AX50 est un excellent équilibre pour la plupart des gens, avec sa connexion double bande AX3000 offrant une grande vitesse pour la plupart des connexions Internet avec une couverture pour de nombreux foyers. HomeCare de TP-Link ajoute également de la valeur pour les familles qui souhaitent une sécurité supplémentaire et un contrôle parental. Lorsqu’il s’agit d’obtenir un package complet, tant que vous n’avez pas besoin d’une couverture maillée, l’Archer AX50 a tout ce dont une famille a besoin dans un routeur avec beaucoup de vitesse et de capacité pour une utilisation intensive.

