TP-Link Archer AX90 contre Netgear Nighthawk RAX70: Quel routeur devriez-vous acheter?

TP-Link Archer AX90

Rapide comme l’éclair

Netgear Nighthawk RAX70

Le TP-Link Archer cloue le look de science-fiction avec un design qui semble inspiré de l’Art Déco avec une touche de néo-futurisme. Il offre des vitesses sans fil AX6600 avec une connexion Wi-Fi 6 tri-bande à huit flux pour une capacité accrue dans les zones encombrées par rapport à la double bande. Ce routeur est également livré avec un port WAN / LAN 2,5 Gbps pour ceux qui disposent d’un réseau domestique haut débit.

300 $ chez Amazon

Avantages

Wi-Fi tri-bande rapide 6 Ethernet WAN / LAN 2,5 Gbit / s Configurer avec une application Android Prise en charge de l’extension OneMesh

Les inconvénients

HomeShield nécessite un abonnement payant

Le Netgear Nighthawk RAX70 poursuit la conception de vaisseau spatial de Netgear avec ses six antennes dissimulées dans les ailes. Ce routeur offre des vitesses Wi-Fi 6 tri-bande allant jusqu’à AX6600, et j’aime le fait qu’il dispose d’un commutateur matériel pour désactiver les voyants de l’appareil. L’excellent logiciel de Netgear sauvegarde ce routeur avec la prise en charge d’Alexa et de Google Assistant.

297 $ chez Amazon

Avantages

L’agrégation rapide de liens Ethernet Wi-Fi 6 tri-bande fonctionne avec Amazon Alexa et Google Assistant Configurer avec une application Android

Les inconvénients

Aucune connexion Ethernet multi-gig Netgear Armor ne nécessite un abonnement payant

Ces deux routeurs offrent d’excellentes vitesses Wi-Fi 6 tri-bande avec une grande capacité pour la plupart des foyers. L’Archer AX90 reste un peu plus concentré sur la vitesse grâce à un port Ethernet 2,5 Gbps pour WAN ou LAN aux côtés de la connexion sans fil rapide AX6600. Le Nighthawk RAX70 correspond à la capacité sans fil de l’AX90 mais est un peu court, nécessitant une agrégation de liens pour des vitesses WAN ou LAN supérieures à 1 Gbps. Le Nighthawk rattrape un peu de terrain grâce à son intégration Amazon Alexa et Google Assistant, mais ne vaut toujours pas le prix suggéré plus élevé que l’Archer AX90.

TP-Link Archer AX90 contre Netgear Nighthawk RAX70: Avec MU-MIMO, qui a besoin de tri-bande?

La plupart des routeurs Wi-Fi 6 disponibles aujourd’hui s’en tiennent aux connexions bi-bande avec une vitesse et une capacité accrues en offrant plus de flux sur une seule bande de 5 GHz. Certains routeurs Wi-Fi 6 tri-bande antérieurs limitaient la prise en charge du Wi-Fi 6 à une ou deux bandes, comme l’Asus RT-AX92U ou l’AmpliFi Alien. Avec quatre flux Wi-Fi 6 à 5 GHz délivrant jusqu’à 4,8 Gbps sur de nombreux routeurs modernes, avez-vous même besoin de tri-bande avec Wi-Fi 6? Si vous vivez dans une zone dense, vous pourriez bien.

Le TP-Link Archer AX90 et le Netgear Nighthawk RAX70 offrent le Wi-Fi 6 sur chaque bande avec deux flux à 2,4 GHz, deux de plus sur la bande inférieure de 5 GHz et quatre sur la bande supérieure de 5 GHz. Cela place la plus grande partie de la capacité là où il y a le moins de congestion, ce qui fait de l’un de ces routeurs un excellent choix pour les zones denses avec beaucoup de congestion Wi-Fi.

TP-Link Archer AX90 Netgear Nighthawk RAX70 Spécification Wi-Fi Tri-bande Wi-Fi 6

Wi-Fi tri-bande AX6600 à 8 flux 6

Vitesse sans fil AX6600 8 flux 0,6 Gbps à 2,4 GHz

1,2 Gbit / s + 4,8 à 5 GHz 0,6 Gbit / s à 2,4 GHz

1,2 Gbit / s + 4,8 à 5 GHz Ethernet 3x Gigabit LAN

1x Gigabit WAN / LAN

1 x LAN / WAN 2,5 Gbit / s 4 x gigabit LAN

1x agrégation de liaison WAN gigabit Aucune WAN + LAN 4

LAN 1 + LAN 2 USB 1x USB 3.0 1x USB 3.0 1x USB 2.0 Dimensions (pouces) 12.2x.1×6.2 13.66×8.15×3.31 (déplié) Abonnements optionnels TP-Link HomeShield Netgear Armor

Pour la plupart des foyers, les vitesses de l’AX6600 devraient être plus que suffisantes, même pour les familles nombreuses. Même avec une connexion Internet gigabit, ces deux routeurs devraient pouvoir suivre le rythme sans problème. Les vitesses se décomposent à environ 600 Mbps sur la bande 2,4 GHz, 1201 Mbps sur la bande inférieure 5 GHz et 4804 Mbps sur la deuxième bande 5 GHz avec prise en charge 160 MHz.

Les anciens routeurs double bande ne peuvent fonctionner qu’à 5,2 GHz, mais les modèles plus récents peuvent utiliser 5,2 GHz ou 5,8 GHz avec plus de bande passante disponible à 5,8 GHz. Les routeurs tri-bande vous offrent les deux options à la fois avec des périphériques pris en charge avec des connexions solides pouvant utiliser les bandes de fréquences plus élevées.

Les deux routeurs ont une couverture suffisante, même pour les grandes maisons, et vos vitesses seront constamment rapides, même dans les zones densément peuplées avec beaucoup de trafic sans fil. Vous pouvez utiliser une application comme Wifi Analyzer disponible sur Google Play Store pour les téléphones Android pour avoir une idée du trafic sans fil dans votre région. Si vous êtes le seul là-bas, vous ne verrez peut-être aucun avantage du tri-bande, mais si vous vivez dans un complexe d’appartements ou une maison de ville, vous pourriez constater une amélioration significative.

L’AX90 prend en charge OneMesh de TP-Link, qui vous permet d’utiliser un autre appareil TP-Link OneMesh pour étendre votre couverture. Avec une bande rapide de 5 GHz pour une connexion maillée, vous pouvez créer un réseau très rapide, mais si vous avez besoin de beaucoup de couverture, vous seriez probablement mieux adapté avec un système maillé Wi-Fi 6 spécialement conçu.

TP-Link Archer AX90 vs Netgear Nighthawk RAX70: connectivité filaire

Le TP-Link Archer AX90 est équipé de cinq ports Ethernet au total. Trois ports sont simplement des ports LAN gigabit avec un port d’un gigabit qui peut être WAN ou LAN. Il existe également un port 2,5 Gbps qui peut être utilisé pour le WAN ou le LAN, selon que vous essayez de connecter un NAS rapide ou si vous avez déjà en place un réseau domestique rapide multi-gig. Il existe également un port USB 3.0 et un port USB 2.0 des périphériques de stockage disponibles.

L’Archer AX90 prend l’avantage en matière de connectivité filaire.

Netgear s’en tient à cinq ports Ethernet Gigabit avec des vitesses multi-gig disponibles via l’agrégation de liens. Vous pouvez utiliser l’agrégation de liens pour WAN et LAN si vous disposez d’un modem ou d’un autre matériel qui la prend en charge. Pourtant, ce n’est pas un gros problème car la plupart des gens n’auront pas d’appareils multi-gig à brancher.

TP-Link Archer AX90 contre Netgear Nighthawk RAX70: logiciel

Les deux routeurs offrent une configuration facile via une application Android. Vous pouvez également configurer et gérer les paramètres de votre routeur via un navigateur Web sur un PC pour des contrôles plus avancés. La plupart des gens seront satisfaits des paramètres des applications, mais il est bon de savoir que vous pouvez en faire plus si vous en avez besoin.

TP-Link et Netgear offrent tous deux un service d’abonnement de sécurité en option avec HomeShield et Armor. HomeShield a un niveau gratuit avec quelques blocages de contenu et des analyses de sécurité, bien que, sans le service complet, ce ne soit pas très utile pour la plupart des gens. HomeShield Pro coûte 54,99 $ par an ou 5,99 $ par mois et ajoute un pare-feu réel pour vous protéger contre les menaces de sécurité. HomeShield comprend également des contrôles parentaux avancés avec des profils, un filtrage de contenu et des horaires.

Netgear Armor coûte 69,99 $ par an avec la sécurité fournie par Bitdefender. Au-delà de cela, vous obtenez des analyses de réseau et des rapports de vulnérabilité avec des recommandations pour améliorer votre sécurité. Armor comprend également un VPN pour plus de sécurité lors de vos déplacements. Les contrôles parentaux font défaut, avec uniquement un blocage de site de base disponible. Si vous cherchez à garder un œil sur ce que font vos enfants en ligne, TP-Link a le package le plus fort.

TP-Link Archer AX90 contre Netgear Nighthawk RAX70: Lequel devriez-vous acheter?

En fin de compte, les deux routeurs offriront une vitesse et une capacité plus que suffisantes pour la plupart des gens au cours des prochaines années. Même ainsi, TP-Link a un package global plus fort avec sa solution WAN multi-gig ne nécessitant pas de ports multiples. HomeShield est également un peu plus utile, même si de nombreuses personnes seront heureuses de contourner complètement cet abonnement.

Le Nighthawk RAX70 est toujours un routeur puissant, et il y a une raison pour laquelle ces deux routeurs sont parmi les meilleurs routeurs Wi-Fi 6 que vous pouvez obtenir. La plupart du temps, le TP-Link sera également moins cher, mais si vous trouvez le Netgear à un bon prix, vous obtiendrez toujours des vitesses incroyables avec beaucoup de capacité pour les années à venir.

Tout ce dont vous avez besoin et plus encore

Si vous souhaitez créer l’un des réseaux domestiques les plus rapides, l’Archer AX90 est une excellente option avec Ethernet 2,5 Gbps et Wi-Fi AX6600.

Beaucoup de vitesse pour la plupart des maisons

Le Nighthawk RAX70 convient parfaitement à une maison avec beaucoup d’interférences grâce à sa configuration Wi-Fi 6 tri-bande avec deux bandes de 5 GHz.

