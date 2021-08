TP-Link M7000 : MiFi pour rester connecté où et quand vous voulez

Ce routeur portable permet une connexion 4G à jusqu’à dix appareils différents.

Les routeurs portables, également appelés MiFi, sont une idée pratique. Ce sont de tout petits gadgets qui intègrent un slot SIM pour leur carte respective et sont capables de générer un point de connexion 4G, dans le plus pur style WiFi, pour pouvoir connecter des appareils de toutes sortes : ordinateurs portables, tablettes, etc.

Cette fois, nous regardons le MiFi TP-Link M7000. En effet, il a une taille similaire à celle d’un paquet de cigarettes, il est entièrement sans fil (il est alimenté par une batterie interne rechargeable d’une autonomie allant jusqu’à 8 heures) et il est capable de produire un FDD/TDD-LTE 4G signal, compatible avec le réseau. de la plupart des pays et régions. C’est-à-dire que vous pouvez emporter ce MiFi en voyage à l’étranger et disposer d’un point WiFi où et quand vous le souhaitez. Il est également compatible avec les réseaux 3G.

Application TpMiFi

Sa gestion des opérations, bien qu’elle soit très simple, peut être personnalisée via l’application mobile tpMiFi pour, par exemple, contrôler ou savoir quels appareils « tirent » le signal, entre autres possibilités.

Jusqu’à 10 appareils

Ce TP-Link MiFi peut connecter jusqu’à dix appareils différents et garantit un signal optimal, parfait pour regarder des vidéos HD ou télécharger sans pause ni retard.

52 euros

www.tp-link.com