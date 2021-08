TP-Link Tapo C200 : caméra WiFi motorisée pas chère pour la sécurité à domicile

in

Une expérience visuelle de haute qualité pour voir pleinement et clairement de jour comme de nuit.

Conçu pour protéger la maison et surveiller l’activité qui s’y déroule, grâce à cet appareil petit mais puissant, vous pouvez voir ce qui se passe dans votre maison à tout moment.

Détection de mouvement et alertes instantanées

Équipé d’une résolution de 1080p jusqu’à 9 mètres de vision nocturne, le Tapo C200 offre une expérience visuelle de haute qualité qui vous permet de voir complètement et clairement de jour comme de nuit. Pour assurer la sécurité du domicile, TP-Link conseille de placer une caméra à l’entrée de la propriété, pour recevoir des notifications en cas de détection de mouvement ou d’anomalie. Tapo C200 prévient de l’arrivée de colis ou d’intrusions suspectes et permet d’activer à distance des effets lumineux et sonores pour dissuader les présences indésirables.

Motorisé

Grâce au fait qu’il comprend un moteur, vous pouvez cadrer la vue de la caméra depuis votre mobile pour voir exactement ce dont vous avez besoin, ainsi que suivre des personnes, des animaux domestiques ou des objets en mouvement. En effet, le déplacement à distance de la caméra est dirigé par vous à distance depuis votre mobile.

La protection de la vie privée

Pour les moments où vous ne souhaitez pas capturer d’images via la caméra, le mode privé peut être activé pour fermer physiquement l’objectif de la caméra et protéger davantage votre vie privée. De plus, la carte MicroSD locale peut empêcher les pirates potentiels.

App appareil photo Tapo

L’application gratuite Tapo Camera a tout ce dont vous avez besoin pour gérer cette caméra. Par exemple, vous pouvez lire les enregistrements précédents et les enregistrements sont triés par date et heure pour accélérer le processus de révision d’images particulières.

39 euros

www.tp-link.com