TP Saurya, filiale de Tata Power, va mettre en place un projet hybride éolien-solaire de 300 MW

Tata Power a déclaré jeudi que son bras TP Saurya avait reçu une « lettre d’attribution » de la Maharashtra State Electricity Distribution Company (MSEDCL) pour la mise en place d’un projet hybride (éolien et solaire) de 300 MW. TP Saurya Ltd (TPSL), filiale à 100 % de Tata Power, a reçu cette lettre d’attribution (LoA) dans le cadre d’une offre annoncée par MSEDCL, selon un communiqué de la société. Ce projet a été attribué par le biais d’un appel d’offres basé sur les tarifs suivi d’une enchère électronique inversée, a-t-il ajouté.

Le projet sera mis en service dans un délai de 18 mois à compter de la date d’exécution du PPA (Power-purchase agreement). « C’est un moment de fierté pour Tata Power de remporter ce projet de production d’énergie hybride (éolien et solaire) à grande échelle. Cela favorisera davantage la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique global, renforçant ainsi notre position de leader du marché dans le domaine des énergies renouvelables », a déclaré Praveer Sinha, PDG et directeur général de Tata Power dans le communiqué. Sinha a déclaré que ce projet encouragerait également d’autres États à passer à l’énergie verte pour inaugurer une ère d’énergie propre dans le pays. Avec cela, la capacité renouvelable totale de Tata Power atteindra 4 907 MW avec une capacité installée de 2 953 MW et 1 954 MW en cours de mise en œuvre.

Tata Power est l’une des plus grandes sociétés d’électricité intégrées d’Inde et, avec ses filiales et entités contrôlées conjointement, dispose d’une capacité installée/gérée de 13 068 MW. Elle est présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électricité – production d’énergie renouvelable et conventionnelle, y compris l’énergie hydraulique et thermique, la transmission et la distribution, le charbon et le fret, la logistique et le commerce.

