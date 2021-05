TPGY Stock: bondissez sur TPG Pace alors qu’il est toujours battu

Les investisseurs continuent de négliger l’opportunité avec Financement bénéfique TPG Pace (NYSE:TPGY) Stock. Battues à la fois par la liquidation des jeux EV (véhicule électrique) et SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale), les actions restent 50% en dessous de leurs sommets.

Pour certaines actions SPAC, la correction avait du sens. Surtout pour celles qui fusionnent avec les startups EV, dont certaines ont surchauffé suite aux résultats de la «vague bleue» du dernier cycle électoral. Pourtant, dans le cas de celui-ci, sur le point de fusionner avec la société de charge européenne EVBox, la vente a été exagérée.

L’enthousiasme a peut-être refroidi. Mais, la mégatendance de l’électrification des véhicules reste en jeu. En Europe, les mandats contribuent à accélérer le passage aux VE. Cela augure bien pour la croissance continue des entreprises de recharge de VE, en particulier des opérateurs historiques comme EVBox. Et, aux États-Unis, les plans ambitieux de l’administration Biden pour faire pression pour l’adoption massive des véhicules électriques pourraient créer un environnement similaire aux États-Unis.

Le plan de Biden est toujours en suspens. Mais même un niveau réduit de soutien fédéral fournira un coup de pouce massif à la croissance de l’industrie américaine de la recharge des VE.

Plus que raisonnable à environ 17 $ par action, le moment est venu de saisir l’opportunité. Au fur et à mesure que ce SPAC a été survendu, ce point d’entrée favorable ne durera pas longtemps.

TPGY Stock est un excellent jeu de charge EV

Plusieurs sociétés de recharge sont devenues (ou vont) devenir publiques via la voie SPAC. Alors, qu’est-ce qui rend celui-ci spécial?

Pour commencer, EVBox a fait ses débuts en Europe. Comme je l’ai mentionné le mois dernier, il est plus facile pour une entreprise de VE basée en Europe d’entrer sur le marché américain que l’inverse.

Autrement dit, avec les réglementations complexes de l’Europe, qui varient d’un pays à l’autre, les nouveaux entrants sont confrontés à de nombreux obstacles. Cela donne à EVBox un avantage de premier arrivé. En ce qui concerne le marché américain, oui les choses deviendront compétitives. Vous pouvez affirmer que les sociétés de recharge basées aux États-Unis peuvent avoir un avantage sur leur marché domestique respectif.

Le marché européen de la recharge est plus mature (même s’il continue de croître à un rythme soutenu). Mais, les choses sont toujours au rez-de-chaussée aux États-Unis. Jusqu’à présent, les États-Unis ont été moins agressifs en encourageant le passage des véhicules à essence aux véhicules électriques. Pourtant, cela est appelé à changer en profondeur. Le plan d’infrastructure de 2 billions de dollars de Biden, qui fournit des milliards de dollars de relance pour l’industrie des véhicules électriques, attend peut-être l’approbation du Congrès américain. Cela peut signifier quelques ajustements avant qu’il ne soit signé dans la loi.

Même ainsi, le projet de loi dans sa forme finale contiendra très probablement un soutien à l’industrie des véhicules électriques. Ce stimulus aidera à dynamiser la croissance de l’industrie américaine de la recharge. Cela est de bon augure pour EVBox, car il fait son entrée sur le marché américain de la recharge. Et, comme je l’ai mentionné ci-dessus, ce n’est pas seulement l’un des moyens les plus puissants de jouer cette tendance. Suite à sa baisse de 50%, vous pouvez le saisir aujourd’hui avec une valorisation plus que raisonnable.

Ne sous-estimez pas le potentiel à long terme d’EVBox

Je n’irais pas jusqu’à appeler le titre TPGY un jeu de valeur. Très peu de SPAC fusionnant avec des sociétés en démarrage entrent dans la catégorie des actions de valeur. Mais, par rapport à sa croissance projetée et à son potentiel à long terme, les actions sont plus que raisonnables à un prix de 17 $ l’action.

Sur la base des chiffres d’évaluation pro-forma fournis dans la présentation de la fusion SPAC, cette société aura 139 millions d’actions en circulation une fois l’opération conclue. Aux prix d’aujourd’hui, cela signifie une capitalisation boursière implicite d’environ 2,36 milliards de dollars.

Par rapport aux ventes projetées de cette année (120 millions d’euros, ou 144,5 millions de dollars), la valorisation semble riche. Mais comparez l’évaluation d’aujourd’hui aux projections de l’entreprise pour 2023 (372 millions d’euros ou 448 millions de dollars) et l’histoire change. Sur la base de ces projections, sa valorisation commence à paraître beaucoup plus raisonnable. 2023 est également l’année où cette société atteint son seuil de rentabilité sur la base de l’EBITDA.

Et ce n’est que le début. Ce n’est pas comme si la croissance s’arrêterait brusquement après 2023. Les projections à plus long terme prévoient une croissance annualisée de 50% +, des marges brutes de 45% et des marges d’EBITDA éventuelles d’environ 25%. En termes simples, une évaluation implicite de 2,36 milliards de dollars sous-estime la valeur à long terme de cette entreprise.

Conclusion: sautez sur cette opportunité tant qu’elle dure

TPG Pace a trouvé son plancher aux prix actuels ou aux alentours. Les investisseurs en ce moment ne sautent peut-être pas sur cette opportunité. Mais ne vous attendez pas à ce que cela reste le cas. Les marchés ont corrigé les prix incontrôlables de certaines actions EV SPAC plus tôt cette année. Mais, ils ont jeté celui-ci avec l’eau du bain.

Avec son avantage de premier arrivé en Europe et son grand potentiel d’expansion aux États-Unis, EVBox a de grandes chances d’être à la hauteur de ses impressionnantes projections de croissance. À mesure que de plus en plus plongent dans les détails et réalisent à quel point les actions sont à prix raisonnable aujourd’hui, elles commenceront à rebondir. En bref, il est temps de bondir sur l’action TPGY, tant que cet écart de prix dure.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable principalement de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans l’article.

