TPS : génération de factures électroniques d’octobre à un record de 7,35 crore

L’augmentation de la production de factures électroniques se traduit par des revenus de TPS plus élevés.

La génération de factures électroniques pour le transport de marchandises dans le cadre du système de taxe sur les produits et services (TPS) a atteint un record de 7,35 crores pour octobre, les données mensuelles les plus élevées depuis le déploiement du régime d’impôt indirect en juillet 2017, reflétant une reprise des activités économiques dans le saison des festivals et une meilleure conformité.

La génération de factures électroniques enregistre une augmentation constante depuis juin 2021 après être tombée en dessous de 4 crores en mai lorsque la deuxième vague de la pandémie de Covid était à son apogée. La génération de factures électroniques d’octobre était de 84 % plus élevée qu’en mai et de 8 % de plus qu’en septembre. La génération quotidienne d’e-way a augmenté de 4,7% sur le mois pour atteindre 23,71 lakh en octobre, contre 22,65 lakh en septembre.

La génération de factures électroniques par les entreprises a atteint 6,79 crore en septembre, contre 6,59 crore en août et 6,42 crore en juillet. Il avait atteint un sommet de 7,12 crore en mars avant que la deuxième vague de la pandémie ne frappe l’économie en avril-mai.

L’augmentation de la production de factures électroniques se traduit par des revenus de TPS plus élevés. Les collectes de la TPS ont atteint 1 30 127 crores de roupies en octobre (ventes de septembre), la deuxième plus haute rattrapage de l’histoire de la taxe indirecte globale qui a été lancée en juillet 2017.