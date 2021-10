TPS : la génération de factures E-way au plus haut depuis six mois en septembre

La génération de factures électroniques enregistre une augmentation constante depuis juin après être tombée en dessous de quatre crores en mai

La génération de factures électroniques pour le transport de marchandises dans le cadre du système de taxe sur les produits et services (TPS) s’est élevée à 6,79 crores en septembre, le plus élevé depuis le début de l’exercice en cours, alors que l’activité économique s’accélère avant la saison des fêtes.

La génération de factures électroniques enregistre une augmentation constante depuis juin après être tombée en dessous de quatre crores en mai, lorsque la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 était à son apogée. Le nombre de septembre était 70 % supérieur à celui de mai et 3 % supérieur à celui d’août. La production quotidienne d’e-way a augmenté de 6,5% en glissement mensuel pour atteindre 22,65 lakh en septembre, contre 21,26 lakh en août.

Au cours des trois premiers jours d’octobre, des factures électroniques de 52,69 lakh ont été générées, montrant une génération quotidienne de 17,56 lakh. Si l’on se fie aux récentes tendances hebdomadaires, la moyenne quotidienne devrait augmenter en octobre lorsque les données du mois complet seront saisies.

Grâce à l’assouplissement des blocages, la génération de factures électroniques par les entreprises est passée à 6,59 crore en août, contre 6,42 crore en juillet et 5,5 crore en juin. Il était de 7,12 crore en mars avant que la deuxième vague ne frappe l’économie en avril-mai.

L’augmentation de la production de factures électroniques se traduit par des revenus de TPS plus élevés. Les perceptions de la TPS se sont élevées à Rs 1,17 crore lakh en septembre (principalement les transactions d’août), en hausse de 23% d’une année sur l’autre et de 4,5% d’un mois à l’autre, signalant une reprise soutenue des échanges et du commerce. Les données publiées séparément indiquent que le Nikkei manufacturier PMI est passé à 53,7 en septembre contre 52,3 le mois précédent.

La collecte mensuelle moyenne de la TPS brute pour le deuxième trimestre de l’exercice en cours a été de Rs 1,15 crore lakh, soit 5% de plus que la collecte mensuelle moyenne de Rs 1,1 lakh crore au premier trimestre de l’année.

«Cela indique clairement que l’économie se redresse à un rythme rapide. Couplées à la croissance économique, les activités anti-évasion, en particulier les actions contre les faux facturiers, ont également contribué à l’amélioration du recouvrement de la TPS. On s’attend à ce que la tendance positive des revenus se poursuive et que le second semestre de l’année affiche des revenus plus élevés », a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué le 1er octobre.