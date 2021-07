TPS : Mettre fin à l’hibernation sur le règlement des différends

Le temps presse, et il y a maintenant moins d’un an avant que les vrais contours du fédéralisme coopératif, l’idée sur laquelle se fonde la TPS, commencent à être perçus. Certaines questions politiques sont identifiées ici comme nécessitant une action urgente.

Par Tarun Jain & Mukesh Butani

L’adage « vieux c’est de l’or » n’est pas nécessairement vrai et a des exceptions. Il en va de même pour le paysage de la fiscalité indirecte avant la TPS en Inde. Les longues files d’attente de camions aux frontières des États (avec entrée en cascade et taxes d’entrée exorbitantes), l’évasion fiscale généralisée sur la caractérisation interétatique des ventes locales, etc., et la politique de TVA incohérente et localisée, avec effet en cascade, taux- guerres entre États, etc., de nombreux maux ont marqué le passé. Par conséquent, la TPS est un brillant exemple du présent étant meilleur que le passé. Cela dit, les fondations d’un avenir radieux ne se lèvent pas sur un présent immobile. En fait, plus de travail est nécessaire, par rapport au travail acharné déjà effectué. Malheureusement, le temps ne joue pas en faveur des décideurs. Le dynamisme attendu des perceptions de la TPS n’est pas encore atteint, de nombreuses taxes de distorsion (comme les droits de timbre et celles sur le pétrole, l’électricité, les droits de timbre) perdurent. Le temps presse, et il y a maintenant moins d’un an avant que les vrais contours du fédéralisme coopératif, l’idée sur laquelle se fonde la TPS, commencent à être perçus. Certaines questions politiques sont identifiées ici comme nécessitant une action urgente.

À partir du 1er juillet 2022, les États seront seuls, le coussin de compensation de la TPS expirant, étant donné qu’il n’y a pas d’acceptation formelle par le Centre – et encore moins un amendement à la loi – pour prolonger les délais d’indemnisation. C’est loin du scénario de l’année dernière, le droit avec lequel les États ont cajolé le Centre à emprunter de son propre chef et à compenser les États pour la diminution économique provoquée par Covid. C’est un secret de polichinelle que l’objectif sous-jacent de la fenêtre d’indemnisation de cinq ans (permettre aux États de conclure le renforcement des capacités, la formation des officiers et d’autres initiatives) ne s’est pas concrétisé en réalités économiques autonomes pour la plupart des États. Pourquoi cela devrait-il être une préoccupation nationale si certains États ont choisi d’ignorer les investissements dans le renforcement des capacités ? La réponse est claire. Les inégalités verticales entre les États se traduisent par des solutions politiques sans trait d’union, les problèmes locaux dépassant les objectifs de développement nationaux. Les intérêts déséquilibrés et disjoints de l’État impliquent une maison divisée, ce qui est susceptible d’entraîner de fréquentes impasses au sein du Conseil de la TPS. Cela menacera la capacité de travail de cet organe constitutionnel. On ne saurait donc trop insister sur le fait que le Conseil de la TPS devrait dresser un bilan immédiat de ces dures réalités.

Cela nécessite de conceptualiser et de mettre en œuvre des solutions macro-économiques pour combler le fossé économique entre les États. Cependant, cela seul ne suffirait pas. Le Conseil de la TPS ne peut exclure la possibilité d’une maison suspendue. Jusqu’à présent, il a travaillé avec le Groupe des ministres (GoM) pour traiter les différences entre les États. Qu’il s’agisse de l’impasse sur l’arrêt du sucre, l’arrêt des inondations ou d’autres problèmes, les GoM ont obtenu des résultats satisfaisants. Cependant, on ne peut ignorer l’effet saillant du Centre compensant les États. En l’absence d’un tel coussin, les désaccords avec les États ou leur refus manifeste de tenir compte des recommandations du Conseil de la TPS pourraient échapper à l’influence du bureau du ministre des Finances de l’Union. Une intervention externe repose sur des lignes directrices relatives au mécanisme d’arbitrage pour régler les différends entre les membres du Conseil de la TPS en raison de la disposition constitutionnelle relative à l’arbitrage en tant que mécanisme de règlement des différends. Il serait prudent pour le Conseil de faire évoluer les règles d’arbitrage à temps, de peur qu’une solution sur la résolution des différends elle-même ne devienne conflictuelle. Il est à noter qu’en l’absence d’un mécanisme de jugement prédéfini, tous les différends politiques peuvent devoir être jugés comme des différends judiciaires par les cours constitutionnelles.

Confier à des agents relativement subalternes la responsabilité d’apaiser les doutes des contribuables ne semble pas avoir rapporté de dividendes pour l’Autorité de la TPS pour les décisions anticipées (AAR), un mécanisme qui était censé apporter la certitude et éviter les différends. Même un mécanisme à deux niveaux, avec des appels contre l’AAR entendus par des agents fiscaux supérieurs, a été jugé défaillant dans son objectif de résoudre les insuffisances des décisions de l’AAR. Cela a conduit à la création d’une troisième institution, l’Autorité nationale d’appel, pour entendre les litiges découlant de « décisions anticipées contradictoires ». À ce jour, cependant, ce forum est dysfonctionnel, ses membres n’ayant pas encore été nommés. Même autrement, dans la plupart des cas, la qualité des décisions de l’AAR n’a pas été une source d’inspiration pour les contribuables, invitant souvent l’intervention des Hautes Cours. Il est urgent que les décideurs fassent le point. Une solution idéale serait de remplacer le système à trois niveaux par un AAR à un seul niveau, comme ceux récemment introduits pour l’impôt sur le revenu et les lois douanières, avec de très hauts fonctionnaires déterminant les demandes de décision anticipée et travaillant sous la supervision d’appel des Hautes Cours. .

Les tribunaux de la TPS sont devenus un ping-pong dans l’apparent conflit d’ego entre la politique et la loi. Ayant à supporter le poids de l’arbitrage en raison du manque de tribunaux, la Haute Cour d’Allahabad et d’autres Hautes Cours ont demandé aux décideurs politiques de les opérationnaliser de toute urgence. Presque parallèlement, la Haute Cour de Madras a annulé les dispositions légales relatives au tribunal, soulignant le manque d’indépendance de ses membres en raison de la qualification restreinte des membres. Le Conseil de la TPS n’a pas encore donné suite à l’avis judiciaire. En conséquence, il n’y a pas un seul tribunal de la TPS malgré l’augmentation des litiges en matière de TPS, en particulier ceux découlant des demandes de remboursement et de la confiscation des marchandises. Une récente orientation de la Cour suprême dans le contexte des tribunaux semble justifier les observations de la Haute Cour de Madras. Ainsi, cela ne peut tolérer plus de retard, même en plaidant que l’affaire est en instance. Être sans tribunaux implique de bloquer de précieuses recettes fiscales dans des litiges, ce qui est voué à l’échec pour la réforme de la TPS. L’empilement des demandes de remboursement d’impôts et le recours aux mesures pénales de recouvrement avec rupture du mécanisme d’adjudication nécessitent une intervention urgente et une refonte.

Il n’y a pas de place pour la procrastination. Le verrouillage induit par Covid peut influencer la collecte des impôts, mais ne devrait pas être une raison pour l’inactivité des politiques. On pourrait espérer que le mécanisme de recherche de résolution soit mis en place bien à temps pour éviter que les différends n’atteignent des niveaux ingérables.

Les auteurs sont Partenaires, BMR Légal

Les vues sont personnelles

