TPS payable uniquement sur les bénéfices tirés de la revente de bijoux en or

Dans un soulagement majeur pour les bijoutiers, l’Autorité du Karnataka pour la décision anticipée (AAR) a statué qu’en cas de revente de bijoux en or d’occasion, les bijoutiers doivent payer la TPS uniquement sur les bénéfices tirés de cette vente.

La décision a été rendue en référence à la demande déposée par Aadhya Gold Pvt Ltd visant à clarifier si la taxe sur les produits et services (TPS) doit être payée uniquement sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, comme stipulé dans la règle 32 (5) de la CGST. Règles, 2017, si le demandeur achète des bijoux en or usagés ou d’occasion à des particuliers et qu’il n’y a aucun changement dans la forme ou la nature des produits au moment de la vente.

L’AAR a noté que la TPS n’est payable que sur la marge entre le prix de vente et le prix d’achat, étant donné que le demandeur ne changeait pas la forme des bijoux en lingots puis en bijoux neufs, mais les nettoyait et les polissait sans changer leur nature et forme.

Selon les experts, le développement réduirait la TPS payable sur la revente de bijoux usagés.

« Dans le cas d’un demandeur faisant le commerce de biens d’occasion et facturant ses fournitures de « biens d’occasion », l’évaluation de la fourniture de bijoux en or d’occasion qui sont achetés auprès de particuliers qui ne sont pas enregistrés au titre de la TPS et il n’y a aucun changement dans la forme et la nature de ces marchandises, peut être faite comme prescrit en vertu de la sous-règle (5) de la règle 32 des règles centrales de la taxe sur les produits et les services », a-t-il déclaré.