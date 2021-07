TPS sur la rente reçue pour la construction de routes – Un chaos sans fin !

La question litigieuse de la TPS sur les rentes n’a pas été abordée par le gouvernement.

Par Satya Sai et Satish Gandla

Dan Brown a déclaré : « Lorsqu’une question n’a pas de réponse correcte, il n’y a qu’une seule réponse honnête. La zone grise entre oui et non. Silence”.

C’est en effet la position du gouvernement dans la résolution de diverses questions grises laissées sans réponse en vertu de la TPS. L’un de ces problèmes est l’imposition des rentes reçues par les concessionnaires du gouvernement/NHAI dans l’exécution des projets routiers.

Avant la plongée profonde, il est pertinent de comprendre où le problème persiste. L’exécution de projets routiers pour NHAI pourrait généralement être entreprise par des entrepreneurs selon les modèles suivants :

Engineering Procurement & Commissioning (EPC) /Build and Transfer Model Build, Operate & Transfer (BOT) – Toll Revenue/Annuity Model Hybrid Annuity Model – qui est une combinaison de EPC + Annuity Model

Dans le premier modèle, la contrepartie convenue est un montant forfaitaire. Selon ces deux derniers modèles, la contrepartie est généralement versée en deux parties :

Paiements en phase de construction soit sur une base forfaitaire, soit sur une base kilométrique ; etPaiement des annuités pendant la phase d’exploitation et d’entretien.

Les paiements de rente sont différents des paiements de péage. Alors que le péage est un paiement effectué par les utilisateurs de la route aux concessionnaires pour l’utilisation des routes, la rente est un montant payé par NHAI aux concessionnaires pour la construction de routes. En règle générale, les paiements de rente sont effectués par NHAI lorsque le droit de percevoir des redevances de péage n’a pas été accordé au concessionnaire.

Selon Sl. N°3(iv) de la Notification N°11/2017-Taxe Centrale (Taux) en date du 28.06.2017, les prestations de marché de travaux par voie de construction de routes [Service Accounting Code (SAC) 9954] pour le transport routier à l’usage du grand public sont assujettis à la TPS au taux préférentiel de 12 %. Toutefois, lesdits services étaient exonérés du prélèvement de la taxe sur les services dans le cadre du régime antérieur à la TPS au titre de la notification n° 25/2012-Taxe sur les services du 20.06.2012.

Sl. Le n°23 de l’avis n°12/2017-CTR du 28.06.2017 exonère la desserte par accès à une route ou à un pont contre paiement des droits de péage. Aucune exonération n’a été accordée en ce qui concerne les paiements de rente reçus par le concessionnaire de NHAI pour la construction.

Après les représentations faites par l’industrie de la construction, la 22e réunion du Conseil de la TPS tenue le 06.10.2017 a examiné et formulé des recommandations concernant l’imposition de la rente. À cet égard, Sl. Le n°23A a été inséré par la notification n°32/2017-CTR du 13.10.2017 dans la notification n°12/2017-CTR pour exempter « la desserte par accès à une route ou à un pont contre paiement d’une rente ».

L’exemption qui a été accordée concerne les services couverts par le SAC 9967, à savoir les services de soutien dans les transports et non les services de construction classés dans le SAC 9954, pour lesquels la contrepartie reçue est sous forme de rente. Ainsi, la question litigieuse de la TPS sur les rentes n’a pas été abordée par le gouvernement.

Encore une fois, à la réception des représentations de l’industrie, le gouvernement a examiné la question lors de la récente 43e réunion du Conseil de la TPS tenue le 28.05.2021 et a publié une circulaire n°150/06/2021-GST en date du 17.06.2021 dans laquelle il a été clarifié cette exemption en vertu de Sl. Le numéro 23A s’applique uniquement aux services couverts par 9967 et non par SAC 9954.

En raison de ce traitement fiscal contradictoire et de la position persistante du gouvernement, il apparaît que l’annuité reçue par les concessionnaires du gouvernement pour la construction de routes sous les modèles II et III est rendue imposable à la TPS et l’exonération sous Sl. Le numéro 23A ne s’applique pas.

Ici, les auteurs attirent l’attention des lecteurs sur la décision anticipée prononcée par l’honorable autorité d’appel du Rajasthan pour les décisions anticipées (‘AAAR’) dans le cas de Nagaur Mukundgarh Highways Pvt. Ltd., Udaipur (NMHPL) a fait un rapport en 2019 (3) TMI 1076. À cet égard, l’AAAR a examiné l’applicabilité de Sl. No. 23A en ce qui concerne les paiements de rente reçus par le demandeur de NHAI. Pour comprendre la portée de cette entrée, l’AAAR a discuté du contexte du régime de taxe sur les services, ainsi que de l’ordre du jour et du procès-verbal de la 22e réunion du Conseil de la TPS.

Voici les principaux points à retenir de la décision précitée :

Selon le procès-verbal de la 22e réunion du Conseil de la TPS, le point 13 (iv) de l’ordre du jour a été discuté concernant la question de l’exemption de la rente qui est payée par NHAI aux concessionnaires au lieu des frais de péage aux développeurs d’infrastructures publiques. Il a été convenu que le Conseil pourrait envisager d’accorder une exonération de la rente versée par NHAI aux concessionnaires lors de la construction de routes puisque les frais de péage ont été exonérés de la taxe de service et de la TPS et que la rente est ici payée à la place des frais de péage. le Conseil a décidé de traiter la rente au pair avec les frais de péage et d’exonérer de taxe, le service par voie d’accès à une route ou à un pont moyennant le paiement d’une rente. Et par la suite, Sl. Le n° 23A a été introduit dans la notification d’exemption. Compte tenu de ce qui précède, Sl. Le n° 23A couvre carrément la rente versée au concessionnaire. L’ensemble du projet peut être divisé en deux parties – l’une est la phase de construction et la seconde est la phase d’exploitation et de maintenance. L’activité de concessionnaire ayant un lien avec la rente est classée dans le SAC 9967 et l’activité ayant un lien avec les paiements de construction pendant la phase de construction est un contrat de travaux qui est imposable à 12% en vertu du SAC 9954. Ainsi, il n’y a aucun accroc à fournir le bénéfice de Sl. N° 23A aux paiements de rente, c’est-à-dire les paiements de construction de routes reçus après la construction (c’est-à-dire pendant la phase d’exploitation et de maintenance).

Il ressort du procès-verbal de la 22e réunion du Conseil de la TPS que l’intention derrière l’introduction de Sl. Le numéro 23A doit envisager une exonération des annuités versées par NHAI au concessionnaire à la place des frais de péage. Cependant, la langue de Sl. Le numéro 23A ne justifie pas cette intention entraînant l’assujettissement à l’impôt sur les annuités reçues par le concessionnaire.

Cependant, l’arrêt précité a donné une lueur d’espoir aux concessionnaires quant à l’applicabilité de l’exonération aux versements de rentes. Cependant, cette zone a de nouveau été peinte en gris par la clarification donnée dans la circulaire supra.

À la lumière de ces développements, les questions suivantes sont restées résolues :

Étant donné que le concessionnaire est responsable de l’exploitation et de l’entretien de la route dans les deux cas, c’est-à-dire le paiement des annuités par NHAI ou la perception des frais de péage, si les paiements d’annuités peuvent être assimilés aux frais de péage ? considéré comme une contrepartie pour des services classés sous SAC 9967 ? Si Sl. Le n° 23A ne couvre pas les paiements de rente, quelles situations et quels paiements sont couverts par Sl. n° 23A ?

À la lumière du procès-verbal de la 22e réunion du Conseil de la TPS et sur la base des observations faites dans la décision précitée, est-il possible de soutenir que les annuités versées par NHAI au concessionnaire sont couvertes par l’exonération en vertu de Sl. n° 23A ? Au vu de la récente circulaire, la réponse semble négative. Dans un tel cas, l’industrie peut représenter à nouveau devant le gouvernement pour accorder une exemption pour les rentes reçues pour les services de construction à la lumière du procès-verbal de la 22e réunion du Conseil de la TPS ainsi qu’en vertu de l’article 11 (2) de la Loi sur la CGST, 2017, qui habilite le gouvernement à accorder une exonération au moins pour la période écoulée dans des circonstances particulières au motif que l’industrie est toujours d’avis que les rentes sont exonérées de la TPS; et aussi, car ce sera un grand élan vers la construction de la Nation. Il mettra le problème au repos en exigeant du gouvernement qu’il peigne la zone grise en noir et blanc, c’est-à-dire en donnant une clarté bien nécessaire et en éliminant le chaos !

(Les auteurs sont respectivement partenaire associé et associé principal de GST Practice, Lakshmikumaran & Sridharan, Hyderabad. Les opinions exprimées dans cet article sont strictement personnelles.)