TPS sur les agrégateurs alimentaires visant à améliorer la conformité dans le secteur

La recommandation du comité de montage du Conseil de la TPS visant à intégrer les applications de livraison de nourriture telles que Zomato et Swiggy dans le cadre des services de restauration et à les rendre assujettis au paiement de la taxe, vise à transférer la responsabilité des restaurants aux applications pour rendre la conformité plus facile et plus sûre. Cependant, cette décision augmentera probablement légèrement l’incidence fiscale sur les petits restaurants autrement exonérés de la TPS (chiffre d’affaires annuel inférieur à Rs 20 lakh).

La recommandation pourrait être reprise lors de la prochaine réunion du Conseil de la TPS, vendredi à Lucknow. Des deux options suggérées par le panel, la première nécessitera la tenue de deux livres de comptes (ventes réalisées via des applications et autres ventes) par les petits restaurants. Dans la deuxième option, les applications seront le fournisseur de services de restauration réputé. Dans ce cas, les restaurants factureront aux applications de livraison de nourriture et percevront la TPS tandis que les applications factureront la TPS aux clients.

Cependant, dans la deuxième option, les applications de livraison de nourriture n’obtiendront aucun CTI autre que la taxe facturée par les restaurants (5 %) sur la valeur d’achat. Dans le système actuel, les applications paient 18 % de TPS sur les commissions qu’elles facturent aux restaurants. Les applications, qui dépensent des sommes substantielles en publicité et en loyer, obtiennent également des CTI sur la TPS payée sur ces dépenses.

Même pour obtenir l’ITC sur les taxes payées aux restaurants (dans la deuxième option), Zomato et Swiggy, qui hébergent des centaines de milliers de restaurants sur leur plate-forme, devront tenir des registres et effectuer un suivi pour déterminer quel restaurant a payé des taxes ou non.

“Compte tenu de l’ampleur du changement et du nombre d’acteurs impliqués en termes de restaurants, il est important qu’il y ait une bonne consultation avec l’industrie avant de prendre une décision”, a déclaré Pratik Jain, associé, Price Waterhouse & Co, LLP.

Actuellement, les restaurants dont le chiffre d’affaires annuel est de Rs 20 lakh ou plus sont tenus de payer 5% de TPS. Mais si les applications sont chargées de percevoir et de payer la TPS, une taxe de 5 % pourrait également incomber à une partie des restaurants en dehors du champ d’application de la TPS, car les applications percevront la taxe sur toutes les livraisons.

Les analystes ne voient pas de situation dans laquelle le gouvernement pourrait obtenir un montant substantiel d’impôt supplémentaire à la suite de la nouvelle décision. Les autorités de la TPS ont estimé qu’un grand nombre de restaurants enregistrés sur les applications de livraison complète ne paient pas réellement de taxes. Une fois que ces applications seront responsables, ce problème sera en grande partie résolu, estiment-ils.