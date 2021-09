TPS sur les produits alimentaires | Papad vs Fryum : Pourquoi finissez-vous par payer plus pour certains aliments et moins pour d’autres ?

papad vs fryums

Les papads traditionnels et les fryums emballés peuvent être fabriqués à partir d’ingrédients similaires. Mais en ce qui concerne leurs prix, vous finissez par payer plus de taxes sur les fryums que sur les papad. Et il existe de nombreux autres exemples de produits alimentaires pour lesquels les taux de TPS sont différents même si leurs ingrédients sont les mêmes. Vous vous demandez pourquoi ?

En vertu du régime de la TPS, les aliments qui n’ont pas à subir beaucoup de transformation sont taxés à un taux moindre par rapport aux aliments transformés ou à ceux vendus sur le marché sous forme d’articles emballés.

« Les taux de la TPS sur les produits alimentaires varient actuellement entre les taux NIL et 18 % en Inde. La classification des produits alimentaires est sur une base systématique, où les produits alimentaires avec peu de processus impliqués ou consommables frais de la ferme sont conservés au taux NUL et où les cycles de processus impliqués pour les rendre livrables aux consommateurs sont facturés respectivement au taux variant entre 5 % et 18 % », a déclaré à FE Online Divakar Vijayasarathy, fondateur et associé directeur de DVS Advisors.

La taxation des produits alimentaires a toujours été un sujet de discorde entre les consommateurs et les décideurs des lois fiscales indirectes dans le pays. Et cela continue encore aujourd’hui.

Par exemple, prenons le cas de papad et fryum :

Le thali gujarati est incomplet sans papad. Heureusement pour les consommateurs, le banc du Gujarat de l’Autorité pour les décisions anticipées (AAR) dans le cas de Jayant Snacks and Beverages Pvt. Ltd a soutenu que Papads attirera 0% de TPS.

« Il est intéressant de noter que le banc AAR a observé que les papads étaient fabriqués selon la méthode traditionnelle faite à la main. Par conséquent, il pourrait être roulé sans effort dans une forme ronde », a déclaré Vijayasarathy.

Dans le passé, quelques décisions de la Haute Cour avaient traité les fryums comme des papad. Les affirmations étaient que, puisque les Fryums sont également de la farine mélangée à des épices et se présentent sous une variété de formes et de tailles, ils devraient également être classés comme papad et donc soumis à un taux de TPS NUL.

“Cependant, l’AAR (dans diverses décisions) a confirmé qu’elle voulait créer un précédent. Par conséquent, le papad, étant un en-cas traditionnel, ne peut pas être assimilé à des « Fryums » emballés et ne peut pas bénéficier d’un traitement fiscal similaire », a déclaré Vijayasarathy.

En dehors du papad et du fryum, il existe d’autres exemples, où les ingrédients pour préparer le produit sont les mêmes mais pas les taux de TPS :

Roti (5%) et Malabar Parottas (18%)Pâte Idli/Dosa (5%) et Mélange prêt à cuire en poudre (18%)Lait (5%) et Lait aromatisé (12%)

Même lors de la récente réunion du conseil de la TPS, des taux différents pour les boissons à base de jus de fruits et les boissons gazeuses avec des jus de fruits ont été clarifiés.

La différence de traitement adoptée par l’industrie dans le cas des jus de fruits et des boissons gazeuses a été supprimée en classant les « boissons gazeuses aux fruits de boissons aux fruits » et les « boissons gazeuses avec jus de fruits » sous le taux de TPS plus élevé de 28 % plus la Cess de compensation de 12%.

Désormais, si une boisson est gazéifiée et contient un contenu quelconque de jus de fruits ou de pulpe de fruits, elle sera classée sous le taux plus élevé de la TPS à 28% et attirera également une taxe de compensation de 12%. Ainsi, le pourcentage de teneur en jus de fruits ou pulpe de fruits ne sera pas un facteur déterminant pour les boissons gazeuses.

La TPS sur les boissons à base de jus de fruits ou de pulpe de fruits restera de 12 %.

Payons-nous moins ou plus de taxe sur les produits alimentaires après la TPS?

Le montant de la taxe payée en vertu de la Loi sur la TPS est comparativement inférieur au régime de la taxe de vente de l’ère pré-GST.

« Cela a été rendu possible grâce à l’introduction d’une structure de taux de TPS à quatre niveaux où les taxes sont prélevées à plusieurs niveaux, allant de 5 % à 28 %. La différence des taux de TPS a un bon impact sur les cuisines en nuage et les entreprises de livraison de nourriture, car ces entreprises facturent moins cher que les hôtels cinq étoiles », a déclaré Vijayasarathy.

« Auparavant, une TVA de 2 % était perçue sur le lait et certains produits laitiers mais sous le régime de la TPS, le taux du lait frais est NUL et le lait écrémé est maintenu sous la tranche de 5 % et le lait condensé est taxé au taux de 12 %. En comparaison entre la TPS avant et après la TPS, les taux d’imposition sur les produits alimentaires, à un niveau général, sont similaires, mais peu de produits alimentaires sélectifs et de machines connexes devraient être étudiés au cas par cas », a-t-il ajouté.

TPS vs taux pré-TPS sur les produits alimentaires de base

TPS sur les légumes, les fruits et les produits à base de cacao

TPS sur les aliments, les boissons et l’hébergement

La TPS sur les aliments servis dans les établissements est évaluée à 5 %, 12 % ou 18 % en fonction de facteurs tels que le type d’établissement et l’emplacement des restaurants, ou les fournisseurs de services alimentaires, entre autres. Les boissons alcoolisées sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, qui est une taxe au niveau de l’État. Par conséquent, les restaurants servant à la fois des aliments et des boissons alcoolisées prélèveront des taxes distinctes, la TPS s’appliquant aux aliments et aux boissons non alcoolisées ; et TVA appliquée sur les boissons alcoolisées servies.

