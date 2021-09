Trace Network propose une bière extrêmement rare en tant que première bière artisanale au monde NFT

in

Trace Network Labs, qui a récemment annoncé son incursion dans le monde de NFT et Metaverse, apporte son premier parmi de nombreux articles de style de vie qui peuvent être transportés vers N’IMPORTE QUEL métaverse. Trace a intégré la société vietnamienne primée 7 Bridges Brewing Company pour lancer des NFT de bière artisanale en édition limitée qui seront prêtes pour le métaverse.

Considérée comme l’une des brasseries artisanales les plus innovantes d’Asie, 7 Bridges Brewing Company a créé la gamme de bière iNFTy qui sera limitée à seulement 110 bouteilles. Parmi celles-ci, 99 bouteilles de bière Grand Cru extrêmement rare seront tokenisées et mises à la disposition des propriétaires des NFT. Les 11 bouteilles restantes seront conservées en réserve du brasseur.

La bière NFT

Dans le cadre de cette collaboration, Trace Network présentera 99 œuvres d’art d’objets 3D uniques créées par 7 Bridges en tant que NFT, chacune représentant une bouteille de bière extrêmement rare brassée à partir d’une recette spéciale qui ne sera plus jamais utilisée.

Chaque œuvre NFT représentant une bouteille de bière artisanale iNFTy est unique et numérotée. Les œuvres d’art capturent le sens profond de son chiffre, s’inspirant de l’histoire, de la science, de la culture pop et du mysticisme. La bouteille correspondante, représentée par le NFT, portera l’étiquette graphique unique et sera conservée dans des conditions idéales jusqu’à ce qu’elle soit physiquement réclamée par le propriétaire.

Posséder le NFT

Pour posséder les précieuses bouteilles de bière artisanale 7 Bridges iNFTy, les utilisateurs doivent participer à la prochaine vente aux enchères mondiale sur la plate-forme Bling de Trace Network – un marché NFT de luxe et de style de vie. Les gagnants de l’enchère deviendront non seulement éligibles pour prendre possession de la bière extrêmement rare et en profiter, mais également les transporter dans n’importe quel métaverse. Ils peuvent également échanger ou transférer ces NFT comme tout autre jeton ERC.

Permettre une expérience

Le partenariat de Trace Network Lab avec 7 Bridges Brewing Company est le dernier d’une série de collaborations avec des marques de style de vie haut de gamme que la plateforme a forgées ces derniers jours.

Trace vise à permettre aux « résidents » du métaverse d’acquérir une expérience illimitée dans différents mondes virtuels en les aidant à utiliser des NFT de luxe et de style de vie « portables » et « consommables » qui sont créés par les marques en tant que version numérisée de leurs offres de produits du monde réel.

En permettant aux marques de créer des NFT et de répondre à l’aspiration des utilisateurs du métaverse à posséder leurs produits non seulement dans le monde physique mais aussi dans le monde virtuel, Trace Network est devenu de facto la passerelle entre ces deux mondes pour les produits de luxe et de style de vie.