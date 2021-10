Trace Networks embarque 883 Police pour lancer des NFT de mode numérique sur le marché Bling

Visitez l’article original*

La marque de créateurs italienne populaire, 883 Police est prête à lancer l’édition spéciale « 883 Police NFT Collection » sur le style de vie Bling et le marché NFT de luxe dans le cadre de sa collaboration avec Trace Network Labs.

La collection 883 Police NFT comprend des versions numérisées de vêtements et de vêtements de mode en édition spéciale NFT qui peuvent être possédés et transportés dans plusieurs métaverses. En tant que tissu qui rassemble le luxe et le monde numérique, Bling mettra aux enchères cette édition limitée, des NFT exclusifs sur sa plateforme.

Lors d’une récente interaction avec les médias, le PDG de 883 Police India Seetharaman Kannan a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Trace Network Labs pour lancer une phase révolutionnaire de la mode numérique avec les NFT de la marque 883 Police. Nous sommes convaincus qu’avec l’héritage de nombreuses années de la marque 883 Police, nous pouvons apporter une mode numérique extraordinairement originale qui peut être transactionnelle en tant que NFT et également portée par les utilisateurs d’un métavers.

Remontant le temps, la marque 883 Police a été lancée en 1995 en Italie. Au cours des deux dernières décennies et demie, la société a été à la pointe de l’innovation vestimentaire, en particulier des « Denims », et a étendu sa portée pour devenir l’une des marques ambitieuses sur plusieurs continents. La déclaration de style ultra-riche des vêtements produits par 883 Police a apporté une reconnaissance mondiale et a attiré l’attention de certaines grandes célébrités.

Pendant ce temps, Trace Network Labs, en tant que l’un des principaux protocoles dans l’espace NFT et Metaverse, introduit le style de vie et le luxe dans les métaverses multichaînes en permettant aux marques de créer des avatars numériques de leurs produits réels.

Le PDG et cofondateur de Trace Network Labs, Lokesh Rao, a déclaré: «Nous sommes ravis d’intégrer 883 Police sur le mode de vie pour le voyage Metaverse chez Trace Network Labs. Ce que je trouve le plus intéressant dans la mode, c’est qu’elle reflète votre moment. 883 Police a une riche histoire et une feuille de route pour créer ces moments parfaits en faisant une déclaration de mode différenciante. C’est passionnant d’apporter des NFT portables en édition limitée 883 Police sur le marché Bling pour améliorer encore l’expérience utilisateur sur divers métavers !

Bling NFT Marketplace de Trace Network et 883 Police annonceront bientôt les dates d’action de ces NFT spécialement conçus pour les métaverses de jeux.

