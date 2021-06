Tracee Ellis Ross, Anya Taylor-Joy, Eileen Gu nommées Tiffany & Co. Faces – WWD

Tiffany & Co. dévoile aujourd’hui trois nouveaux visages de la marque en plus d’un aperçu de sa nouvelle collection. Le joaillier a choisi Tracee Ellis Ross, Eileen Gu et Anya Taylor-Joy comme ses dernières ambassadrices de la marque.

Les trois femmes sont présentées dans la nouvelle campagne du joaillier pour sa collection de bijoux T1, intitulée “Give Me the T”, qui a été photographiée par Mario Sorrenti et fait ses débuts sur les plateformes de Tiffany le 15 juin.

«En grandissant, je me promenais souvent dans le vaisseau amiral de la Cinquième Avenue, m’imaginant comme une femme adulte portant l’élégance audacieuse des diamants emblématiques de Tiffany. Toutes ces années plus tard, être le visage de cette marque emblématique et représenter la collection T1 est un rêve devenu réalité », a déclaré Ellis Ross. « Le tournage de la campagne a été un moment d’inspiration et de glamour bienvenu après l’année difficile que nous avons tous vécue.

Taylor-Joy a ajouté : « J’aime les bijoux qui contiennent du symbolisme. J’aime que ça signifie quelque chose pour moi. Cela ne doit pas nécessairement signifier quoi que ce soit pour quelqu’un d’autre, mais j’aime regarder mes doigts et avoir une histoire. »

L’actrice de “The Queen’s Gambit” a toujours porté des bijoux Tiffany & Co. lors de la cérémonie de remise des prix de cette année, où elle a souvent été classée parmi les mieux habillées d’Hollywood dans des ensembles stylisés par Law Roach. En avril, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Taylor-Joy avait signé en tant qu’ambassadrice officielle de Tiffany lorsqu’elle a été photographiée sur le plateau pour l’une des campagnes du joaillier.

Alors qu’Ellis Ross et Taylor-Joy sont des noms établis dans le monde du divertissement, Gu – un modèle et un skieur acrobatique professionnel qui concourt pour la Chine – est le moins connu du trio. Mais tout est sur le point de changer en février, lorsque Gu, 17 ans, devrait faire ses débuts olympiques aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin. Pendant sa formation, Gu a également trouvé le temps de s’inscrire à l’Université de Stanford.

« Porter un beau bijou, en particulier un bijou significatif ou motivant dans un sens personnel, est un sentiment inexorable – c’est stimulant, inspirant et excitant de m’exprimer, de se sentir vu et entendu sans avoir à prononcer un seul mot. Je suis obsédée par l’équilibre entre la simplicité élégante et l’audace frappante qu’offre la nouvelle collection T1 », a-t-elle déclaré à propos de sa présence dans la nouvelle campagne.

Gu et Taylor-Joy figureront également dans une campagne pour la prochaine collection « Tiffany Knot » de Tiffany. Les designs ont été conçus par l’ancien directeur artistique de Tiffany, Reed Krakoff, avant qu’il ne quitte le joaillier en janvier lors de l’acquisition de la société américaine par LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Appelée “Knot Your Typique City”, la campagne – également photographiée par Sorrenti – est le tournage au cours duquel Taylor-Joy a été surpris par des paparazzis sur le plateau de New York. Il comporte également le modèle masculin Alton Mason.

La collection “Tiffany Knot” devrait sortir en Amérique du Nord cet automne et arrivera sur les marchés mondiaux dans le courant de 2022. Dans une photo de campagne en coulisses, on peut voir Taylor-Joy portant un collier qui se tord en forme de nœud , en plus des boucles d’oreilles et des bagues avec un motif assorti. Les bijoux Knot qu’elle porte sont en or rose et jaune 18 carats, dont certains sont sertis de diamants.

On ne sait pas encore quand Tiffany commencera à émettre de nouvelles collections conçues sous la montre de LVMH, car le délai de production des bijoux dépasse souvent 12 mois, voire parfois plus pour une entreprise ayant la distribution mondiale de la taille de Tiffany.

D’un point de vue marketing, l’esthétique du joaillier a cependant commencé à prendre un nouveau tournant sous la tutelle du groupe de luxe. Comme les campagnes récentes pour le mois de la fierté et la fête des mères l’ont montré, LVMH semble donner à Tiffany une orientation plus jeune et plus au courant – dans le cadre d’un plan plus large visant à moderniser le bijoutier d’un des prim Americana à une force mondiale de pointe dans le luxe .