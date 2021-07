Tracee Ellis Ross, Robin Roberts et d’autres membres d’honneur nommés d’AKA ⋆ .

in

Dans une annonce récente, l’actrice Tracee Ellis Ross, présentateur de Good Morning America Robin Roberts et une liste d’autres femmes noires animées rejoignaient l’estimée Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc., donnant aux AKA de nouveaux sorors dont ils pouvaient être fiers.

Les sœurs de la plus ancienne sororité noire du monde se sont tournées vers les médias sociaux pour annoncer huit femmes méritantes qui sont intronisées en tant que membres «honoraires».

La présentatrice de “Good Morning America” ​​Robin Roberts (à gauche) et l’actrice de télévision Tracee Ellis Ross (à droite) font partie des femmes noires nommées membres honoraires de la prestigieuse sororité Alpha Kappa Alpha. (Photos de Dia Dipasupil/. pour A&E Networks et Frazer Harrison/.)

Dans une publication officielle sur Instagram, AKA a annoncé la composition de ses lauréats cette année, qui comprend – avec Ross et Roberts – Tony, Emmy et Grammy Award-winner Cynthia Erivo, producteur prolifique Debra Martin Chase, femme d’affaires prospère Ursula M. Burns, auteur lauréat du prix Pulitzer Alice Walker, membre du Temple de la renommée du basketball féminin Lisa Leslie et Ruth E. Carter, le costumier oscarisé de Black Panther.

La publication compte actuellement plus de 23 000 likes sur l’application de médias sociaux, ainsi que de nombreux commentaires d’autres membres de la sororité, dont certains célèbres.

La légende du message se lit comme suit : « Nous sommes ravis d’accueillir huit femmes phénoménales dans Alpha Kappa Alpha Sorority en tant que membres honoraires : #UrsulaMBurns @therealruthecarter @debramchase @cynthiaerivo @lisaleslie @robinrobertsgma @traceeellisross#AliceWalker. Ils rejoignent une fraternité internationale de plus de 300 000 membres à travers le monde qui se sont engagés à servir toute l’humanité.

Cynthia Erivo, lauréate des Tony, Emmy et Grammy Award et deux fois nominée aux Oscars, se produit lors de “A Capitol Fourth”, qui a été diffusé le 4 juillet sur PBS. (Photo d’Emma Mclntyre/. pour Capital Concerts)

camarade de sororité soeur Eboni K. Williams, qui a fait ses débuts cette année en tant que premier acteur noir de The Real Housewives of New York, a pris le temps de commenter, écrivant sous la photo : « Powerful Queens ! Bienvenue dans notre fraternité bien-aimée Sorors 💕💚✨💫.”

Le message était rempli d’autres commentaires élogieux, avec un utilisateur écrivant : « Yesssssssss !!!! Félicitations et bienvenue à la SISTERHOOD !!!! .

Roberts s’est rendue sur son propre compte sur les réseaux sociaux mercredi matin pour dire à quel point elle est fière de rejoindre la sororité.

“Rappelez-vous avoir entendu la fierté dans la voix de maman lorsqu’elle a parlé d’être membre de l’Alpha Kappa Alpha Sorority à l’Université Howard”, a-t-elle écrit. «Je suis honoré de rejoindre ces femmes incroyables… nous avons été intronisés à Alpha Kappa Alpha Sorority, Incorporated en tant que membres honoraires. #FierMemberofAlphaKappaA. »

L’estimée Carter s’est rendue sur ses propres réseaux sociaux pour célébrer son intronisation.

“Membre honoraire. Soror Ruth E. Carter d’Alpha Kappa Alpha Inc. », a-t-elle posté sur Instagram. «À ce moment de ma vie, une connexion à la fraternité comme celle-ci ouvre une autre passerelle vers le don, l’aide aux autres et renforce mon lien avec toutes les personnes de couleur. J’ai fait ça pour toi. Merci @akasorority1908#alegacyoffirsts Félicitations à toutes mes sœurs de lignée ! »

