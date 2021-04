Tracer le cours de la technologie infrarouge Les téléphériques indiens utilisent depuis les années 1970

Ce n’est qu’au milieu des années 1970 que les remontées mécaniques sont devenues une réalité en Inde.

Par Aditya Chamaria

L’industrie du téléphérique a commencé au début des années 1960 avec l’installation de 8 (huit) nos. des remontées mécaniques de Eastern Coalfield Ltd., Bharat Cooking Coal Ltd., pour apporter du sable pour le dépôt des mines souterraines. Tous les téléphériques ont ensuite été installés par Breco Ropeway de Londres.

Dans les années 1970, deux acteurs majeurs, UshaBreco avec la collaboration de Breco, Londres et Damodar Ropeways, une société indienne est entré en scène et a commencé à concevoir, fabriquer, installer et mettre en service divers téléphériques pour transporter du charbon, du sable et du calcaire (matières premières) pour le Industries du ciment.

Damodar Ropeways a construit le premier téléphérique à Balco, Amarkantak 16,8 km de long. Au départ, ces téléphériques faisaient beaucoup de bruit, les seaux tremblaient et le mouvement était saccadé. Plus tard, la technologie s’est progressivement améliorée et a conduit au développement de téléphériques lisses et sans bruit. En raison du démarrage du système de bande transporteuse pour transporter des matières premières comme le charbon, le calcaire, ils pourraient transporter beaucoup plus de capacité que l’exigence de téléphérique du téléphérique disponible.

L’ère des téléphériques pour passagers

Les téléphériques sont devenus un moyen de transport si pratique pour les matières premières que des acteurs de premier plan comme DRIL et UshaBreco se sont tous deux aventurés dans la construction de téléphériques pour faciliter les déplacements dans les zones de terrain difficiles. Ce n’est qu’au milieu des années 1970 que les remontées mécaniques sont devenues une réalité en Inde. Celles-ci étaient très sophistiquées, sans défaut, sans problème et plus sûres car les fabricants ont prêté une attention particulière aux paramètres de sécurité car des vies humaines étaient impliquées.

L’introduction des téléphériques pour passagers a été une percée dans l’industrie des infrastructures et de la construction en Inde, elle a commencé à se développer dans le télésiège monocâble et bi-câble jigback monocâble pulsé, monocâble détachable et téléphérique bicable pour n’en nommer que quelques-uns. La mise en œuvre et l’exécution de ces technologies dépendaient de la longueur, de la capacité et du terrain.

La capacité de ces multiples téléphériques variait de 500 PPH, 280 PPH en terrain vallonné et en zone montagneuse selon leur structure et leurs fonctions. Les terrains difficiles sont devenus des emplacements idéaux pour la construction de projets de téléphérique car l’accès est limité et difficile. Cependant, les entreprises impliquées dans l’installation du projet de téléphérique ont entrepris un travail très ardu et précis qui impliquait des remontées mécaniques de génie civil, mécanique, électrique et structurel sur mesure pour chaque projet. Cela a conduit à une augmentation de la demande de précision et une installation correcte des téléphériques et des techniciens de téléphérique expérimentés étaient nécessaires. L’industrie a créé un bassin d’emplois pour les travailleurs organisés et non organisés en grande capacité, jouant ainsi un rôle majeur en contribuant au développement de l’infrastructure de l’Inde.

Les premiers téléphériques de passagers fabriqués par DRIL ont eu lieu à Appughar, le parc d’attractions de New Delhi et UshaBreco a d’abord installé le téléphérique de passagers à Mansa Devi à Haridwar. Par la suite, Damodar Ropeways a installé le nombre de téléphériques sur la base EPC et BOOT à travers l’Inde. Les principaux téléphériques ainsi que le téléphérique pour passagers en Inde construits par DRIL sont: le téléphérique de Science City, Kolkata, le téléphérique de Maihar, Satna, MP, NainaDeviji, HP, Gangtok, Sikkim, Namchi, Vaishnodeviji, Tawang, Trikut et bien d’autres. Récemment, la société a également installé un téléphérique pour passagers de 2 km de long sur le puissant fleuve Brahmapoutre, du sud de Guwahati au nord de Guwahati.

Précision et entraînement

Avec l’avancement de la construction et de l’érection de ces merveilles d’infrastructure, la popularité et l’acceptation des téléphériques ont commencé à combler une lacune dans les modes de transport et de mobilité indiens. Seuls quelques joueurs expérimentés ont été en mesure de livrer ces produits finis dans les délais, promettant la sécurité et ont été montés avec une précision extrême. Les remontées mécaniques étant en nombre limité, les ingénieurs des remontées mécaniques devaient être spécialement formés et bien équipés car le succès d’un projet de téléphérique dépend en grande partie de son alignement.

Le modèle suivi par les acteurs de la construction de téléphérique était basé sur le modèle zéro défaut, par conséquent, jusqu’à ce qu’une équipe de techniciens de téléphérique expérimentés soit impliquée, les fondations du projet n’ont pas été posées. Des entreprises comme DRIL ont conçu et développé des programmes pour former des techniciens et du personnel à l’installation et à la mise en service des téléphériques afin de réaliser un projet de téléphérique sûr.

Le contrôle de la qualité est un sujet de préoccupation majeur parmi les acteurs chevronnés de la construction de téléphériques. DRIL étant l’un d’entre eux est fier de n’avoir aucun rapport d’accident depuis sa création en 1974 grâce à une équipe de maintenance et d’exploitation responsable présente sur tous les sites, avec un contrôle de qualité à intervalles réguliers.

(L’auteur est MD, Damodar Ropeways & Infra Limited. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.