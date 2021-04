Tracer le succès du crossover de Selena avec «  Ones  »

Selena est la plus grande touche-à-tout de la musique pop. Combien d’artistes peuvent passer d’une langue à l’autre de manière transparente, obtenir un succès croisé époustouflant et transcender les frontières culturelles comme elle l’a fait?

Pour ceux qui ont grandi en l’écoutant, elle était un modèle dont on se souvenait comme une image indélébile d’une figure à paillettes à l’Astrodome. Pour d’autres, elle était une icône posthume qu’ils ne connaissaient que dans la mémoire consciente du cinéma et de la pop.

Pour quelqu’un qui n’a pas grandi en parlant couramment l’espagnol, Selena a non seulement conquis le marché de Tejano, elle est également responsable de l’introduction du mélange régional de musique traditionnelle mexicaine dans la pop traditionnelle et à un public beaucoup plus large.

La courte vie et l’héritage de Selena sont une collection de jalons. Elle a été la première artiste latino à enregistrer simultanément cinq albums sur le Billboard 200, lauréate d’un Grammy Award et la première artiste latine d’EMI en 1989.

Appelée «Tejano Madonna», elle a finalement réalisé son rêve de succès croisé à titre posthume. «Elle aurait été là-haut avec les Janets et les Madones», a déclaré le président latin d’EMI, Jose Behar, peu de temps après son décès.

S’appuyant sur la popularité du film bio de 1997 Selena avec Jennifer Lopez, EMI Latin a sorti Ones le 1er octobre 2002 aux États-Unis et à Unos le 11 novembre de la même année dans les pays hispanophones. Ceux-ci représentaient non seulement une rétrospective de la carrière de Selena, mais aussi une introduction à sa nouvelle génération de fans après sa mort le 31 mars 1995.

Ones contient tous les éléments qui ont fait de Selena une interprète si dynamique, de ses rythmes cumbia impertinents, à ses ballades tendres déchirantes et ses grooves disco lisses. Comme tous les disques de Selena, Ones a pris d’assaut les charts et a atteint le n ° 2 du Billboard Top Latin Albums américain, le n ° 1 des charts Latin Pop Albums, le n ° 159 du Billboard 200 Chart, et a obtenu la certification d’or.

En tant qu’album de compilation, Ones couvre à la fois la pop et le R&B américains par excellence des années 90 et ses grands tubes Tejano. Ayant grandi au Texas, Selena Quintanilla était imprégnée de la tradition musicale de la musique conjunto du sud-ouest, qui allie la musique d’accordéon allemande aux mélodies folkloriques mexicaines.

Alors que les grands labels sortaient des albums de Tejano depuis des années, Selena a pris les ballades traditionnelles conjunto pleines d’amour non partagé et y a mis sa propre touche moderne.

Alors que de nombreux groupes texans à l’époque s’en tenaient aux instruments folkloriques traditionnels des accordéons et des tambours, Selena y Los Dios incorporait des sons traditionnels en utilisant la dernière technologie de l’époque. Les accordéons ont été répliqués sur des claviers et toutes les pistes traditionnelles de Tejano ont utilisé le son de la pop-drum des années 90 popularisé par Paula Abdul et Janet Jackson grâce au bassiste de Los Dinos, au frère de Selena et prodige de la production AB Quintanilla III.

Ones présente des morceaux des trois albums studio 1990-1994 enregistrés avant sa mort, notamment Ven Conmigo, Entre a Mi Mundo et Amor Prohibido, dont huit chansons. Il couvre tous ses grands succès radiophoniques, y compris le contagieux «Bidi Bidi Bom Bom» et son dernier numéro 1, «Amor Prohibido».

À côté de ses numéros latins américains, «Buenos Amigos», «Donde Quiera Que Estes» et «No Me Queda Mas», il y a deux titres de son album live de 1990, deux chansons de ses albums posthumes et un mélange original de trois de ses plus grands succès – «Con Tanto Amor Medley».

Dès le morceau d’ouverture «No Quiero Saber», vous êtes accroché par l’énergie contiguë de Selena sur ce tube de fusion latino-caribéenne. Peu de temps après, il se lance dans ce que l’on peut considérer comme sa chanson signature, «Como la Flor» («Like a Flower») qui a ostensiblement lancé sa carrière sur la scène musicale latine et a été le premier single solo de Selena n ° 1 dans la culture pop en général. .

Parmi les autres moments forts, citons l’une de ses chansons de cumbia, «No Debes Jugar», son duo avec Alvaro Torres sur «Buenos Amigos» et le duo pop avec des camarades du label et le groupe de garçons latino Barrio Boyzz sur «Donde Quiera Que Estés». Pour ceux qui découvrent Selena, ses «Fotos Y Recuerdos» peuvent sembler familiers. C’est parce que c’est une reprise en espagnol du hit « Back On The Chain Gang » des Pretenders de 1984, avec le claviériste de Selena et Los Dinos Ricky Vela qui peaufine les paroles en un hit pop de style cumbia.

Quant aux fans de crossover de Selena, Ones présente également les deux grands singles de l’album anglais posthume de Selena, Dreaming of You, y compris la chanson titre «Dreaming Of You» et la ballade de puissance des années 90 «I Could Fall in Love». Écrit par Keith Thomas (l’homme derrière d’autres succès emblématiques des années 90 comme « Baby Baby » d’Amy Grant) « Dreaming of You » est juste un indice de ce qui aurait pu être un album à succès croisé majeur. Il a un très MadoneLa saveur «Take A Bow», surtout avec les côtés respirants, mais Selena avait encore plus de puissance vocale que Madge.

«I Could Fall in Love» était un autre gros frappeur et était une preuve supplémentaire qu’elle pouvait rivaliser avec l’une des divas de l’époque. Alors que le single présentait sa transition musicale des chansons espagnoles aux chansons anglaises, sa douce mélodie et ses paroles déchirantes étaient dans la même veine que les ballades poétiques «corridos» avec lesquelles elle a grandi. Le tube est devenu la chanson Tejano Crossover de l’année et est devenu la chanson officielle de la première danse des mariages tout au long des années 90. Même dans sa courte vie, Selena a laissé un héritage musical imposant, qui est parfaitement encapsulé dans le récit de Ones.

