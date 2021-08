Tracer les contours de Motown Smash « Do You Love Me »

Parfois, un grand succès peut provenir de petits débuts. Au Billboard Hot 100 de la semaine du 11 août 1962, il n’y a pas moins de 19 nouvelles entrées, dont la dernière est apparue sur le monde depuis l’humble position de n°100. Une semaine plus tard, il était passé au n°94.

Mais le single a continué à grimper et à grimper, et à la fin du mois d’octobre, commençait une course de trois semaines au n ° 3, alors que l’histoire de Motown Records s’étendait. Ce 45 était sur le label Gordy et écrit et produit par le fondateur du label Berry Gordy lui-même : c’était « Do You Love Me » des Contours.

À l’époque où les tubes pop mettaient souvent des années à voyager, et parfois ne faisaient pas le voyage du tout, la version à succès britannique de “Do You Love Me” a été arrachée par Brian Poole et les Tremeloes. Ils en ont fait la première Motown à devenir un n°1 britannique – mais pas avant l’année suivante, et pas avant de s’être approprié une chanson qui avait été « importée » par Faron’s Flamingos, les favoris du Merseybeat. C’était aussi un hit britannique plus modeste pour le Dave Clark 5, et repris par les Hollies sur leur premier album.

Écoutez la liste de lecture Motown.

Mais il n’y avait pas de rivale avec l’énergie brute de l’original des Contours, le six musiciens de Detroit qui a propulsé la chanson au premier rang des charts R&B américains pendant trois semaines. Il y avait sept autres succès R&B Top 40 à venir pour un groupe qui était toujours à la pointe des dernières folies de la danse – ils avaient mentionné la purée de pommes de terre, le twist et d’autres sur le hit signature, et atteindraient le n ° 15 R&B au début de 1965 avec “Pouvez-vous vous branler comme moi.” Les Contours ont également pris le Fumée Robinson chanson “First I Look At The Purse” au n ° 12 sur ce graphique plus tard en 1965.

Atteindre une nouvelle génération

“Do You Love Me” était leur seul succès pop dans le Top 40, mais cela s’est reproduit deux fois. En 1988, après avoir figuré dans le film à succès Dirty Dancing, la chanson a été adoptée par une nouvelle génération, atteignant la 11e place du Hot 100.

C’était toute une histoire pour une chanson qui, comme détaillé dans le volume 2 de la collection Complete Motown Singles, n’était pas du tout destinée aux Contours. Berry Gordy l’avait envisagé comme un véhicule pour les tentations‘ Paul Williams, mais au moment crucial, le groupe était à l’église en train de regarder les grands du gospel, les Dixie Hummingbirds. Les Contours sont entrés dans la Motown pendant que Gordy jouait au piano, et alors qu’ils s’apprêtaient à partir, le patron a demandé s’ils pouvaient enregistrer la mélodie. C’était une question intelligente.

Achetez ou diffusez “Do You Love Me” sur l’édition 2019 étendue de Motown: The Complete No. 1’s.