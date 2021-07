Tracie Wagaman, star de “Love After Lockup” et OnlyFans, est décédée à 41 ans

Tracie Wagaman, qui a joué dans Love After Lockup, est décédée plus tôt ce mois-ci. Elle avait 41 ans. La nouvelle de Wagaman a été confirmée pour la première fois par son ancienne manager, Lily Reed, lors d’une vidéo Instagram Live. Sa famille a également confirmé la triste nouvelle. Ces dernières années, Wagaman avait un compte OnlyFans, vendait des produits Avon et avait ouvert un compte Cameo. Elle est décédée une semaine après avoir accueilli son deuxième enfant.

“Je voulais juste confirmer – j’ai de tristes nouvelles à propos de Tracie”, a déclaré Red aux téléspectateurs sur Instagram, rapporte The Ashley’s Reality Roundup. « Malheureusement, Tracie est décédée le 1er juillet. Je suis un peu choquée. Je pense que tout le monde l’est. Je ne vais pas donner plus de détails pour le moment. J’espère juste que nous prions pour sa famille. Je ne sais pas quoi dire d’autre… Gardez sa famille dans vos prières. Tracie était aimée… Tracie a apporté beaucoup de joie à beaucoup de gens et on se souviendra d’elle. Reed a déclaré qu’elle avait parlé à Wagaman quelques heures avant sa mort. “Je sais que sa famille a été informée”, a expliqué Reed. “Je voulais juste que vous l’entendiez de quelqu’un qui se souciait vraiment d’elle.”

Le frère de Wagaman, Mark Wagaman, a ouvert un compte GoFundMe pour collecter des fonds pour ses funérailles et pour ouvrir un compte d’épargne pour son fils et sa fille. Les fonds restants seront reversés à une organisation de lutte contre la violence domestique. La campagne a permis d’amasser plus de 4 800 $. “Comme beaucoup d’entre vous le savent, j’ai perdu ma fille”, a écrit la mère de Wagaman, Joana Tosto Wagaman, sur Facebook. « Nous essayons de collecter de l’argent pour aider à couvrir les dépenses liées à son retour à la maison. Tout sera apprécié. Merci.”

Wagaman est apparue dans Love After Lockup dans la saison 2. À l’époque, elle était en couple avec Clint Brady et venait de purger une peine de huit ans de prison pour chèques frauduleux et violation de probation. Selon Starcasm, Brady et Wagaman ont finalisé leur divorce en juin. Wagaman a révélé qu’elle était enceinte en mai et que le père était Luke Loera. Juste avant sa mort, Wagaman a partagé des photos de sa fille nouveau-née, Lily, avec TVShowsAce. Wagaman est également sorti brièvement avec l’ancienne star de Teen Mom OG Matt Baier en 2020. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Baier était le père de sa fille, mais il a confirmé que ce n’était pas le cas, rapporte The Ashley’s.

Après la diffusion de ses épisodes de Love After Lockup, Wagaman a continué à tenir les fans au courant de sa vie sur les réseaux sociaux. Selon The Sun, elle avait un compte OnlyFans et a également créé une page Cameo pour générer des revenus. Elle vendait également des produits Avon. En plus de son frère, sa mère et sa fille Lily, Wagaman laisse également dans le deuil son fils Isaac, âgé de 4 ans.

Love After Lockup est diffusé le vendredi à 21 h HE sur WEtv. La série suit la vie de couples après la libération d’un partenaire d’une longue peine de prison. La série a été lancée en 2018 et a inspiré le spin-off Love After Lockup: Life After Lockup.