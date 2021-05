Tracii Guns dit que le procès contre Steve Riley pour le nom de LA Guns était “ coûteux, ennuyeux et une perte de temps et d’énergie ”

Pistolets Tracii a de nouveau commenté la résolution extrajudiciaire du mois dernier du différend juridique sur les droits au LA GUNS Nom. Aux termes de l’accord de règlement, lui et le chanteur Phil Lewis continuera à fonctionner sous le LA GUNS marque déposée, tandis que Steve Riley et ses camarades de l’autre version de LA GUNS fonctionnera désormais sous le nouveau nom RILEY’S LA GUNS.

Parler à Robert Cavuoto de Sonic Perspectives, le guitariste a déclaré: “J’aurais pu dépenser plus d’argent et l’éliminer. Il y a un dicton,” Transformez ce pays en verre “. À la fin de la journée, je n’aurais pas obtenu de compensation. Quand vous poursuivez un rocher, les roches n’ont pas d’argent. Il faut être sage et savoir jusqu’où aller. Je suis convaincu où nous nous sommes retrouvés . “

Il a poursuivi: “Je ne comprendrai jamais pourquoi un musicien professionnel choisirait d’utiliser le nom de quelqu’un d’autre que le sien. C’est tellement humiliant. Ce serait essentiellement comme si je sortais et utilisais le nom. GUNS N ‘ROSES. [Laughs] Prendre quelque chose que quelqu’un d’autre a créé pour un gain très minime. Vous vendez complètement votre âme. C’était tellement cher, ennuyeux et une perte de temps et d’énergie de finir avec ce qui était à moi. “

Tracii a continué en disant que Riley est “verrouillé” en utilisant le nom RILEY’S LA GUNS pour son nouveau groupe. «C’est ainsi que fonctionne la licence», a-t-il déclaré. “Il ne peut rien faire d’autre. La blague courante dans notre camp est, vous arrivez à un arrêt de camion, et quelqu’un demande, êtes-vous des musiciens, et dans quel groupe êtes-vous? Vous répondez, ‘LA GUNS», et ils disent:« D’accord. Peu importe.’ [Laughs]. Au moins, nous avons la fermeture. “

Armes à feu a également abordé le fait que Rileyla version de LA GUNS joué au M3 Rock Festival en 2019 et a sorti un album complet sous le LA GUNS nom, l’année dernière “Renégats”. Il a dit: “Mec, quand ils ont fait ces quelques émissions, nous avons eu tellement de courriels en colère de nos fans. Les gens étaient, comme, ‘Putain de merde? Aucun de vous n’était là!’ Il faudrait expliquer que c’est un groupe différent avec le même nom. Quand je dis beaucoup, je parle plus de mille e-mails. Ensuite, ils ont sorti un disque en utilisant le nom LA GUNS, [and] les e-mails ont juste augmenté. C’est à ce moment que certains membres de notre famille sont intervenus qui disposaient de fonds illimités, que nous avons utilisés pour arrêter cela. C’était ce que nous devions faire, et c’est fait. Pouvez-vous imaginer, maintenant qu’ils doivent compenser leurs frais juridiques? Dans quelle réalité cela en vaut-il la peine? Pour Steve Riley dépenser 80000 $, et ils ne le rendront jamais avec RILEY’S LA GUNS. Il n’y a pas de logique, et c’est tellement bizarre. “

RILEY’S LA GUNS fonctionnalités Riley aux côtés d’Orlando, guitariste / chanteur basé en Floride Kurt Frohlich, bassiste Kelly Nickels (un membre de LA GUNS‘incarnation “classique”) et guitariste Scott Griffin (qui a joué de la basse pour le groupe de 2007 à 2009, puis à nouveau de 2011 à 2014).

En janvier 2020, Riley a été poursuivi par Lewis et Armes à feu devant le tribunal de district de Californie. Joindre Riley comme défendeurs dans l’affaire étaient les trois musiciens qui ont joué dans sa version rivale de LA GUNS; le directeur, l’agent de réservation et le marchand de ce groupe; et Enregistrements Golden Robot. La plainte, qui demandait un procès devant jury, alléguait que Rileyla version de LA GUNS (dénommé dans le dossier de l’affaire “la contrefaçon LA GUNS“) créait une” concurrence déloyale “par son utilisation non autorisée du LA GUNS marque déposée. En plus, Armes à feu et Lewis cherchaient à obtenir réparation contre et / ou contre la publicité mensongère, la rupture de contrat et l’utilisation non autorisée de leurs ressemblances.

