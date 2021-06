Tracii Guns : “J’en ai marre que ce pays soit embarrassant pour tous les autres pays”

LA GUNS guitariste Pistolets Tracii, qui a fait part de ses opinions politiques sur Twitter, a admis au “Sur la route du rock” podcast qu’il ne s’est intéressé aux questions politiques et sociales que relativement tard.

“J’étais vraiment de bons amis avec Eddie Van Halen, ” Tracii dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Nous avions l’habitude de jouer au golf ensemble. Et je ne me souviens pas en quelle année c’était – à chaque fois Ross Perot courait était président, [Bill] Clinton courait était président. C’était en 93, je suppose — en 92 [or] ’93. Alors j’avais… Quel âge avais-je ? J’avais 26 ou 27 ans. Et j’ai juste aimé Ross Perot. Il avait de drôles d’oreilles… Je ne savais pas du tout comment fonctionnait la politique. Mais Eddie a fait – Eddie savait comment cela fonctionnait. Et lui et Sammy [Hagar] faisaient de la collecte de fonds pour le Clinton campagne. Et il était, comme, ‘Vous votez’ pour Clinton, droite?’ Et je dis, ‘Non, je vais voter pour le petit gars.’ Il dit : ‘Non, non, non, non. Vous ne comprenez pas. Et je n’ai pas compris. Je n’avais aucune idée de ce dont ces gars parlaient.

“Alors la nuit de cette élection arrive, et je suppose qu’ils avaient fait la fête, parce que Clinton gagné ou quoi que ce soit”, Tracii a continué. “Et il m’appelle à, genre, trois heures du matin. C’était avant les téléphones portables, donc c’était le téléphone de la maison. Je me dis ‘Qu’est-ce que c’est ?’ J’étais genre ‘Bonjour’. [Eddie goes], ‘Hey.’ Et je dis : ‘Hé, qu’est-ce que tu fais debout ?’ Il part, ‘Clinton Gagné.’ Et je dis : ‘Ouais, ouais, ouais. Toutes nos félicitations. Je suis content que ça ait marché. Il dit : « Vous avez voté pour lui, n’est-ce pas ? Et je dis : ‘Je n’ai pas fini par voter.’ Il dit : ‘Tu es un connard.’ Il dit : ‘Je te verrai demain matin.’ C’était donc très important pour ce que je considérerais comme des adultes. Eddie‘s, genre, 12 ans de plus que moi ou quelque chose. Et c’était vraiment important pour lui. Et il était vraiment important de Sammy. Ils étaient vraiment [convinced] que c’était la bonne chose pour le pays. Et cela a fonctionné – nous avons eu une grande croissance économique pendant cette période. Mais je n’aurais jamais imaginé que je serais aussi sensible à la politique.”

Tracii, qui partage son temps entre Los Angeles et le Danemark, d’où est originaire sa femme et son fils est né, a poursuivi en disant que l’image internationale de l’Amérique a été sévèrement battue ces dernières années, en particulier sous l’ancien président Donald Trump.

« L’exposition du racisme et de la haine dans notre pays est embarrassante – c’est embarrassant » Armes à feu mentionné. “Mes amis danois, ils me disent maintenant depuis quelques années:” Avant, nous aimions vraiment les États-Unis. Nous voulions tous y aller et faire partie de groupes. C’était tellement excitant. ” Et vous devez vous en souvenir – le Danemark est à peu près une démocratie socialiste. C’est géré par l’État. Mon bébé est né [there] il y a un an. Voici à quoi ressemblait la facture de l’hôpital [holds up a blank piece of paper]. ‘Oh, ici. Profitez de votre bébé. C’est très différent. Et c’est une communauté de gens très calme. Ils sont détendus, ils sont heureux, ils travaillent, ils sont éduqués, ils sont en bonne santé — toutes ces choses. Alors quand toute cette chose folle est arrivée ici [with Trump getting elected], ils étaient, comme, ‘Que s’est-il passé?’ Tout le monde m’a demandé : « Comment ce type est-il devenu président ? Genre, ‘Wow.’ Et puis, quand nous avons commencé à avoir des émeutes associées aux manifestations, les choses sont devenues vraiment effrayantes.

“Je vis à Hollywood quand je suis [in America]. On dirait qu’Hollywood a été touché par une bombe”, a-t-il poursuivi. “Sans blague. C’est un endroit effrayant. Et la seule chose à laquelle je peux m’identifier, c’est Rio De Janeiro où il y a une véritable séparation de la structure économique. Vous avez donc cette favela, qui ressemble aux collines d’Hollywood mais recouverte de petites maisons en boîte blanche [and] maisons. C’est là que vivent les pauvres. C’est là que la drogue est endémique et que le crime est endémique. Et à environ trois kilomètres, je suppose, au sud, vous conduisez sur cette route, et il y a, genre, un country club de golf cinq étoiles. Et c’est ce que LA ressent pour moi en ce moment. C’est comme un mélange vraiment bizarre. Et il y a tellement d’entreprises qui font faillite, il y a tellement d’appartements vides, et il y a tellement de sans-abri. Et tout cela ne colle pas. Il y a plein d’abris pour les gens. Pourquoi ne pouvons-nous pas aider? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela ? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela ? Et j’en ai marre de demander.

“J’ai une vie personnelle” Tracii ajoutée. “Je vis dans deux pays. J’ai un enfant qui vit dans chaque pays. Je fais des disques. Je fais des choses. J’en ai marre que ce pays soit gênant pour tous les autres pays. Même les pays les plus merdiques du monde sont gênés par le actions qui se produisent dans ce pays. C’est triste.

LA GUNS sortira un album live, “Armé et chargé en direct”, le 9 juillet via Frontières Musique Srl. Il sera suivi d’un tout nouvel album studio de LA GUNS, « Passé en damier », qui est attendu en novembre.