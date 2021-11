Tracii Guns se souvient d’avoir passé du temps avec James Hetfield, « ivre », au bar de New York

Dans une récente interview avec RadioactifMike Z, hôte de la 96,7 KCAL-FM programme radiophonique « Câblé dans l’Empire », LA GUNS guitariste Pistolets Tracii a dit qu’il avait rencontré le METALLIQUE les gars un certain nombre de fois au fil des ans. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Quand nous avons sorti notre premier album à l’académie de police ici à LA, tout le monde est venu sauf Jason [Newsted, bass], Je pense. Ils étaient tous là. Et ils ont toujours été des gars vraiment cool. Et chaque fois que je vois l’un de ces gars, c’est toujours du genre ‘Hé, mec. Ce qui se passe?’ Des gars super sympas et terre-à-terre. j’aime beaucoup le METALLIQUE les gars. »

Armes à feu a également rappelé l’époque, il y a trois décennies, où il a passé une soirée dans un bar à New York avec une personne particulièrement en état d’ébriété James Hetfield.

« Laissez-moi vous raconter une histoire rapide », a-t-il déclaré. « Je suis à New York, je me prépare à faire pression pour « Armé et chargé » [L.A. GUNS‘ 1989 album], et j’avais une copie à l’avance de [METALLICA‘s] ‘Album noir.’ Et j’entre dans le Scrap Bar. La seule autre personne à l’intérieur cette nuit-là était James Hetfield seul au Scrap Bar. Et je m’approche de lui. Et il était chargé, et je ne l’étais pas. Il est tout, ‘Pistolets Tracii.’ [I asked him] « Faire de la presse ? » « Ouais, pourquoi vous en souciez-vous ? » ‘C’est la raison pour laquelle je suis là. C’est la seule raison pour laquelle nous sommes ici seuls dans ce bar, parce qu’il ne se passe rien. Il est, comme, ‘Ouais, je suppose que oui.’ Je dis : ‘J’ai votre nouveau disque et je l’ai beaucoup écouté. J’aime vraiment ça.’ Il dit, ‘Tu fais toujours semblant comme tu l’aimes METALLIQUE. Tu n’aimes pas METALLIQUE.’ Il dit : ‘Ouais, je ne sais pas, mec. Je ne sais pas si vous le faites. Tu es, genre, chic. Je n’oublierai jamais [him calling me] ‘fantaisie.’ Je suis chic ? ‘Tu joues avec des gars comme Michael Schenker.’ [I’m], Comme, ‘James, c’est moi, mec.’ Et il était tellement, tellement ivre. Quoi qu’il en soit, je l’ai établi avec lui, et c’est la seule chose que j’ai faite ce soir-là, c’était de le convaincre que j’aimais son groupe. Et je pense toujours qu’il ne m’a pas cru. Mais la prochaine fois que je l’ai vu, je me suis dit : « Tu te souviens qu’on était ensemble au Scrap Bar ? » Il dit : ‘Non.’ Je vais, ‘Vous n’avez pas?’ Il dit : ‘Non.’ Je dis, ‘Nous faisions de la presse.’ Il dit : ‘Non.’ Il nie complètement l’existence de cette soirée. »

On lui a demandé de nommer son préféré METALLIQUE chanson pour qu’elle puisse être jouée « Câblé dans l’Empire », Tracii a dit: « Oh, mec. « Pour qui sonne la cloche » est toujours le seul, mais faisons simplement ‘Coup de fouet’. Cela ne devient tout simplement pas plus noueux. Il y a quelque chose dans cette chanson. C’est si jeune. Incroyable… Il a ce truc… C’est ce que j’aime dans le début LA GUNS et même certains des trucs les plus récents, c’est cette incorporation de… Quand le métal atteint un certain tempo, et ce n’est pas nécessairement la vitesse du tempo, c’est la façon dont le tempo est joué, c’est pris pour une sorte de côté punk. Et je pense JEUNE FILLE l’avait aussi sur les premiers disques. Et j’ai toujours aimé cette chanson plus que les autres METALLIQUE Chansons, ‘Coup de fouet’. »

Armes à feu fait la promotion LA GUNS‘ dernier album, « Passé à damiers », qui a été publié le 12 novembre via Frontières Musique Srl.



