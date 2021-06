Tracker Covid : SII pourrait fabriquer Spoutnik V en Inde

SII s’est engagé à fabriquer 100 millions de vaccins Covishield par mois à partir de juin. Elle a commencé à fabriquer le vaccin Novavax, en petits lots, dans son usine de Pune, alors même qu’elle attend l’autorisation réglementaire aux États-Unis puis en Inde.

La campagne indienne de vaccination contre le COVID-19 pourrait recevoir un rappel si le Serum Institute of India (SII) est en mesure d’obtenir les autorisations réglementaires pour fabriquer localement le vaccin russe Spoutnik V. Il s’agirait du troisième vaccin de l’écurie SII après le Covishield d’AstraZeneca et le Covovax de Novovax.

SII a demandé l’autorisation du Contrôleur général des drogues de l’Inde (DCGI) et a soumis mercredi une demande (C-10) pour l’analyse et l’examen des tests. Une fois ces autorisations reçues, une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) serait requise.

Actuellement, les laboratoires du Dr Reddy ont un partenariat avec le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) pour fabriquer le vaccin Sputnik V Covid en Inde.

Le Dr Reddy’s a reçu l’EUA pour Spoutnik V en Inde le 13 avril et également l’autorisation de la DCGI d’importer le vaccin russe. Le premier lot de vaccins a été importé avec trois millions d’unités arrivant dans le pays mardi.

Les doses importées de Spoutnik-V sont au prix de 995,40 ` par dose et le Dr Reddy a indiqué que les prix seraient inférieurs une fois que les approvisionnements locaux commenceraient. Le premier lot de vaccins Spoutnik fabriqués en Inde a reçu mardi l’autorisation du Central Drug Laboratory, Kasauli.

SII s’est engagé à fabriquer 100 millions de vaccins Covishield par mois à partir de juin. Elle a commencé à fabriquer le vaccin Novavax, en petits lots, dans son usine de Pune, alors même qu’elle attend l’autorisation réglementaire aux États-Unis puis en Inde.

L’Inde devait produire 850 millions de doses de vaccins Spoutnik en un an. Le Dr Reddys devrait fabriquer 156 millions de vaccins d’août à décembre ’21. Le vaccin Spoutnik V, développé par l’Institut national de recherche en épidémiologie et microbiologie Gamaleya, a démontré une efficacité de 91,6% contre le virus Covid-19.

L’Institut Gamaleya avait également annoncé l’introduction d’une dose de vaccin à injection unique de Sputnik Light, qui, selon lui, avait une efficacité d’environ 80% contre le virus Covid-19. Spoutnik Light serait moins cher que le vaccin à deux doses Spoutnik V.

Le lancement du vaccin russe Covid-19 à dose unique, Sputnik Light, est également attendu dans le pays. VK Paul, membre, santé, Niti Aayog avait déclaré lors d’un récent point de presse que Spoutnik Light aiderait à doubler la couverture vaccinale dans le pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.