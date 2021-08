Tracker de mise à jour OnePlus 6 et 6T : toutes les dernières mises à jour

Bienvenue dans le hub de mise à jour OnePlus 6 et OnePlus 6T. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour des deux téléphones de la série OnePlus 6. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles de chaque appareil et vous avertirons si une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement. OnePlus envoie généralement des mises à jour à l’ensemble de la série à la fois, mais cela peut varier selon la variante et l’opérateur.

Version stable actuelle : Android 11

Les OnePlus 6 et OnePlus 6T recevront-ils Android 12 ? Non, Android 11 est la mise à jour finale

Dernières mises à jour OnePlus 6 et OnePlus 6T

11 août 2021 : Le jour tant attendu par les fans de la série OnePlus 6 est enfin arrivé : le lancement stable d’Android 11. La mise à niveau débarque sous le nom d’Oxygen OS 11.

Voir le journal des modifications complet ci-dessous.

Système

Mise à jour vers la version OxygenOS 11 La nouvelle conception visuelle de l’interface utilisateur vous offre une expérience plus confortable avec diverses optimisations de détails.

Espace de jeu

Boîte à outils de jeu nouvellement ajoutée pour des commutateurs pratiques de mode Fnatic. Vous pouvez désormais choisir trois modes de notification : texte uniquement, tête haute et blocage, juste pour votre expérience de jeu immersive Fonction de réponse rapide nouvellement ajoutée dans une petite fenêtre pour Instagram, WhatsApp et Telegram (activez-la en glissant vers le bas en haut à droite/gauche coins de l’écran en mode jeu) Nouvelle fonction de prévention des erreurs de toucher. Activez-le, balayez vers le bas depuis le haut de l’écran, cliquez et la barre de notification apparaîtra

Caméra

Mise à jour de l’interface utilisateur de la caméra et optimisation de certains chemins de fonction pour offrir un fonctionnement plus pratique

Affichage ambiant

Style d’horloge Insight récemment ajouté, une création conjointe avec la Parsons School of Design. Il changera en fonction des données d’utilisation du téléphone (Pour définir : Paramètres > Personnalisation > Horloge sur l’affichage ambiant) Nouvelle fonctionnalité de toile ajoutée qui peut automatiquement dessiner une image filaire basée sur une photo d’écran de verrouillage sur votre téléphone. Chemin : Paramètres – Personnalisation – Fond d’écran – Toile – Choisissez l’aperçu de la photo et il peut être généré automatiquement)

Mode sombre

Ajout d’un raccourci pour le mode sombre, vous pouvez dérouler le panneau Paramètres rapides et le trouver Prise en charge automatiquement activée par plage de temps (chemin : Paramètres – Affichage – Mode sombre – Activer automatiquement – ​​Activer automatiquement du coucher au lever du soleil / Plage de temps personnalisée

Étagère

Nouvelle conception de l’interface de l’étagère, l’interface est plus claire Ajout d’un widget météo, effet d’animation plus intelligent

Comme toujours, l’OTA aura un déploiement par étapes et atteindra plus d’utilisateurs OnePlus 6/6T dans les prochains jours. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, rendez-vous sur Paramètres > Système > Mises à jour système sur votre appareil.

Précédentes mises à jour OnePlus 6 et 6T

21 juillet 2021: Oxygen OS 10.3.12 a atterri avec quelques corrections de bogues de base et le correctif de sécurité de juillet 2021.

21 mai 2021: Oxygen OS 10.3.11 déployé sur les OnePlus 6 et 6T et inclus des correctifs pour les « problèmes connus », des améliorations de stabilité et le correctif de sécurité Android de mai 2021.

27 avril 2021 : Cette mise à jour a atterri avec uniquement le correctif de sécurité d’avril 2021 et quelques corrections de bugs et améliorations.

18 mars 2021 : Oxygen OS 10.3.9 est arrivé en mars et a apporté le correctif de sécurité Android de février 2021. La mise à jour a également amélioré la stabilité du système, selon le journal des modifications.

27 janvier 2021 : Les OnePlus 6 et 6T ont obtenu Oxygen OS 10.3.8 en janvier 2021, ce qui a apporté la mise à jour de sécurité du mois et l’introduction du OnePlus Store.

12 octobre 2020 : En octobre, les OnePlus 6 et 6T ont reçu Oxygen OS 10.3.6 qui inclut quelques correctifs et la mise à jour de sécurité de septembre 2020.

Si vous avez repéré une mise à jour OnePlus 6 ou 6T que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire ! Vous cherchez une autre mise à jour ? N’oubliez pas de visiter notre outil de suivi des mises à jour Android 11.