Tracker de réapprovisionnement de la Xbox Series X : vérifiez les stocks avant le Black Friday

Ce sera un défi d’obtenir une Xbox Series X ou Series S à mettre sous le sapin cette année. Cependant, nous sommes là pour vous donner la meilleure chance que vous puissiez avoir, que ce soit pour vous ou un être cher. Depuis leur lancement il y a environ un an, les séries X et S sont assez difficiles à trouver. Les détaillants ne les ont pas facilement disponibles sur les étagères et les réassorts en ligne ont tendance à se vendre en quelques minutes. Il ne sera probablement pas beaucoup plus facile d’acheter une série X ou une série S dans les prochains mois en raison de la demande accrue pendant la période des fêtes. Cela dit, il n’est pas rare de voir plusieurs réassorts Xbox Series X et Series S chaque semaine chez des détaillants comme Best Buy, Walmart, GameStop et le Microsoft Store.

Nous avons arrondi les listes de détaillants pour la Xbox Series X et la Xbox Series S ci-dessous. Nous mettrons à jour cet article chaque fois qu’un nouveau réapprovisionnement est disponible, vous pouvez donc ajouter cette page à vos favoris et la vérifier fréquemment. Gardez à l’esprit qu’il est plus facile de trouver la série S que la série X. La série X et la série S sont parfois disponibles via Xbox All Access, un accord d’achat qui vous permet de payer la console et un abonnement Game Pass en versements mensuels (35 $ pour la série X, 25 $ pour la série S).

Réapprovisionnement de la Xbox Series X : listes des détaillants

Réapprovisionnement de la Xbox Series S : listes des détaillants

Halo Infinite Xbox Series X : listes des détaillants

Réassorts du Black Friday de la Xbox Series X

Walmart aura les Xbox Series X et Series S en stock pour le Black Friday à partir du 22 novembre. Ils seront disponibles à l’achat à 13 h 00 PT / 16 h 00 HE, mais uniquement si vous êtes un membre Walmart + (au moins au début). Vous ne pourrez acheter la console en ligne que pendant la semaine du Black Friday chez Walmart. Le stock sera limité, mais nous imaginons que Walmart traitera les réassorts du Black Friday comme les autres réassorts récents – en publiant les consoles par vagues pour achat sur plusieurs jours. GameStop aura la Xbox Series X en stock dans les magasins élus à Thanksgiving.

On ne sait pas si d’autres détaillants auront la Xbox Series X en stock pour le Black Friday, mais il y a fort à parier que la plupart des grands détaillants présenteront la Xbox Series X|S dans leurs publicités pour le Black Friday.

Réassorts récents de la Xbox Series X

Vous pouvez trouver les dates de réapprovisionnement les plus récentes des Xbox Series X et Series S ci-dessous

Walmart : 12 novembreMeilleur achat: 15 novembreMicrosoft Store : 28 octobreCible: 27 octobreAmazon: 15 novembreArrêt du jeu : 26 octobreAntonline : 21 septembre